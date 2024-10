Leonardo Munoz O Conselho de Segurança da ONU em Nova York, 25 de setembro de 2024





A reunião do Conselho da Organização das Nações Unidas (ONU) acontece nesta quarta-feira (2), dia seguinte ao ataque a mísseis do Irã em Israel . Os dois países envolvidos estão presentes e vão falar como países convidados. A reunião ocorre na sede da ONU, em Nova York , EUA . Antes do discurso, o embaixador de Israel na ONU disse a jornalistas no local que "a reposta ao Irã vai acontecer, e será com dor".

O Conselho se reuniu para debater a escalada de tensões no Oriente Médio . De acordo com o representante israelense, ao citar o ataque do Irã , afirmou que "será uma resposta precisa e dolorosa. Vamos nos defender com força e justiça de acordo com leis internacionais". O Secretário-geral da ONU, António Guterres, foi declarado 'persona non grata' pelo governo israelense , também nesta quarta-feira (2).

A reunião

Guterres abriu a sessão, mesmo não sendo comum que o secretário-geral da ONU participe do Conselho de Segurança. Ele não comentou sobre a reprimenda de Israel, mas disse condenar "fortemente" o ataque do Irã com mísseis ao território israelense.

Ele pediu que "a soberania do Líbano seja respeitada", sem citar as invasões do Exército israelense ao território libanês na segunda-feira (30), com uma incursão por terra no país contra o Hezbollah .

"Agressão barbárie"

O embaixador do Líbano , que também foi convidado para a reunião do Conselho, acusou Israel de mentir sobre as caraterísticas da invasão no país, e chamou a ofensiva de "agressão barbárie".

"Eles dizem que o objetivo são alvos do Hezbollah. Mas há muitos civis mortos. Crianças no sul de Beirute estão dormindo nas ruas. Isso não pode mais ser tolerado", continuou. Ele também pediu ajuda à ONU com fundos para a recuperação do país após os bombardeios de Israel.



A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, reiterou a ameaça feita por Washington ao Irã na terça-feira (1º), de que um ataque a Israel teria "sérias consequências".

Ataque do Irã

A Guarda Revolucionária Iraniana confirmou que lançou, na tarde de terça-feira (1º), mísseis contra Israel. De acordo com a imprensa local, foi possível ouvir explosões em Tel Aviv. o Exército de Israel afirma que interceptou um "grande número" de mísseis, e que mais de 200 foram disparados.





Segundo o Irã, o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe Hassan Nasrallah .

Apenas uma morte foi confirmada no ataque , a de um palestino na Cisjordânia .

*Matéria em atualização

