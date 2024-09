Reprodução Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah durante discurso em televisão no dia 5 de Janeiro

O Exército israelense anunciou, neste sábado (28), a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante ataques no sul de Beirute, no Líbano, nessa sexta-feira (27). Pouco depois, a informação foi confirmada pelo próprio grupo libanês, que lamentou o ocorrido, o qual chamou de "ato terrorista covarde".

Quem era Hassan Nasrallah?

Nasrallah era o número 1, principal rosto do Hezbollah e comandava o grupo desde 1992, sendo o responsável por levar o movimento paramilitar para a vida política do Líbano.

Ele nasceu em 1960 em um dos bairros pobres no leste de Beirute e já aos 15 anos se tornou membro de um grupo político-militar xiita libanês, o Movimento Amal.

O líder comandou o fortalecimento do braço armado do Hezbollah e conduziu o grupo durante anos de conflito com Israel . Sob sua supervisão, ele viu o grupo se transformar em uma força militar com influência regional e se tornar uma das figuras árabes de maior relevância dos últimos tempos.

Ele era elogiado, pelos apoiadores, por enfrentar Israel e desafiar os Estados Unidos.

Nasrallah se tornou secretário-geral do Hezbollah em 1992, quando tinha 35 anos, e logo virou o rosto que aparecia publicamente, em um grupo que antes era mais "escondido". Ele assumiu o posto após Israel matar Sayyed Abbas al-Musawi, seu antecessor, em um ataque de helicóptero.

Apesar de ser o rosto do grupo, desde que assumiu o cargo ele evitava aparições públicas por medo de um atentado. As declarações do libanês eram televisionadas, na maior parte das vezes.

O Hezbollah estava sob o comando de Nasrallah quando seus guerrilheiros expulsaram as forças israelenses do sul do Líbano em 2000, colocando fim a uma ocupação de 18 anos.

Embora tenha ganhado muito respeito dentro do mundo árabe , o líder se tornou, também, uma figura divisiva conforme as operações do Hezbollah se expandiam para a Síria e outras regiões — o que não foi visto com bons olhos pelos próprios árabes e que contribuiu para o colapso financeiro do Líbano de 2019.

Em fotos e vídeos, é comum ver Nasrallah usando um turbante preto, o que significa, na tradição do islamismo xiita, que o clérigo é descendente do profeta Maomé .

Morte

Ontem, o Hezbollah sofreu um ataque aéreo israelense em seu quartel-general em Beirute, na tentativa de eliminar seu líder, Hassan Nasrallah. Desde então, o paradeiro do chefe do grupo era incerto e estava sob investigação.

Na manhã deste sábado, o Exército israelense anunciou a morte de Nasrallah em um ataque em Beirute, no Líbano, na última noite. "Hassan Nasrallah está morto", anunciou o porta-voz militar, tenente-coronel Nadav Shoshani, no X.

O capitão David Avraham, outro porta-voz militar, também confirmou à AFP que o chefe do Hezbollah havia sido "eliminado" após os ataques dessa sexta-feira (27) na capital libanesa.

Uma fonte próxima ao grupo apoiado pelo Irã disse à AFP, sob condição de anonimato, que o contato com Nasrallah havia sido perdido desde sexta-feira à noite.

O movimento islamista libanês confirmou, depois, que seu líder havia morrido em um bombardeio israelense .

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o grupo pró-Irã em um comunicado.

