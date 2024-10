Ricardo Stuckert Presidente da república está cobrindo uma agenda de governo no México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, nesta terça-feira (1), o Conselho de Segurança da ONU por não conseguir reunir representantes de Israel e do Irã antes de acontecer conflitos.

“O que eu lamento é o comportamento do governo de Israel . Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel , sempre uma medida para conversar, ao invés de saber matar”, enfatizou Lula.

O presidente da república está cobrindo uma agenda de governo no México , onde está acontecendo a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum .

A declaração de Lula acontece após os a taques do Irã contra Israel, mesmo dia em que militares israelenses afirmam ter começado a invasão terrestre do Líbano . O Itamaraty condenou o ataque israelense.

Operação “Raízes do Cedro”

O presidente Lula autorizou uma operação para a repatriação de brasileiros que estão em meio ao conflito entre Israel e Líbano. Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) foi disponibilizada para a missão, chamada de “Raízes do Cedro”.

Questionado sobre a importância da operação de repatriação de brasileiros, Lula disse que irá “fazer isso em todo lugar que for preciso” .

