Israel inicia operação terrestre no Líbano





O exército israelense informou que começou uma “operação terrestre limitada” no sul do Líbano nesta terça-feira (1º), no horário local. Em um comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram: “A IDF começou há algumas horas uma operação terrestre limitada e direcionada na área do sul do Líbano contra alvos terroristas e infraestruturas da organização terrorista Hezbollah , em várias vilas perto da fronteira, que representam uma ameaça imediata e real aos assentamentos israelenses na fronteira norte.”

A operação foi iniciada após horas de bombardeios direcionados por Israel , em meio a restrições de movimentos civis nas cidades israelenses fronteiriças. Sons de fogo de artilharia, drones e helicópteros ecoaram pela região, enquanto explosões e colunas de fumaça surgiam vindas de vilas libanesas como Aadaysit Marjaayoun, perto da fronteira.

Entenda a guerra

Israel intensificou seus ataques ao Líbano, alegando que os alvos são o Hezbollah, grupo paramilitar apoiado pelo Irã, após o início dos conflitos com o Hamas, em outubro de 2023. A ofensiva israelense resultou em mortes e na fuga de milhares de pessoas, principalmente no sul do Líbano e norte de Israel. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em um ataque aéreo em Beirute.

O governo brasileiro condenou as hostilidades, especialmente após a confirmação de que dois adolescentes brasileiros estão entre as vítimas fatais, e estuda uma possível missão de resgate.