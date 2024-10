RICHARD PIERRIN / AFP Carro é visto em uma rua inundada depois que o furacão Helene atingiu a costa em Atlanta, Geórgia, em 27 de setembro de 2024.

O número de mortes decorrentes da passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu para 155 e ainda pode aumentar, informaram as autoridades nesta quarta-feira (2).

O novo balanço é divulgado um dia após a Casa Branca alertar que a quantidade de vítimas pode chegar até 600.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as comunidades afetadas. A devastação causada pelo Helene é imensa", afirmou o presidente norte-americano, Joe Biden.

O ciclone, que atingiu o sudoeste do país na última sexta-feira (27), já é tido como o segundo pior a afetar o território americano dos últimos 50 anos, atrás apenas do Katrina, que fez 1,8 mil vítimas em 2015.

A expectativa é que Biden visite os estados das Carolinas do Norte e do Sul ainda hoje, enquanto sua vice e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, estará na Geórgia, estado já visitado pelo seu adversário nas urnas, o republicano Donald Trump.

A Carolina do Norte e a Geórgia integram os seis estados atingidos pela tempestade - os outros são Flórida, Tennessee, Virgínia, além da já citada Carolina do Sul. As duas regiões são visadas pelos candidatos por serem dois estados cruciais para o resultado das eleições presidenciais.

