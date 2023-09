Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 17/04/2023 Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que os Estados Unidos e outros aliados da Ucrânia estão "diretamente em guerra" com Moscou. A declaração se deu nesse sábado (23).

O russo ainda foi questionado por uma jornalista em que momento os EUA se envolveram diretamente na guerra e se não estão no "conflito por procuração".

"Você pode chamar isso do que quiser, mas eles estão diretamente em guerra conosco. Podemos chamar isto de guerra híbrida, mas isso não muda a realidade", respondeu ele. "Eles estão efetivamente envolvidos em hostilidades conosco, usando os ucranianos como forragem."

De acordo com ele, os EUA, o Reino Unido e muitos outros países estão "travando guerra" contra Moscou e envolvidos em hostilidades contra a Rússia.

Lavrov afirmou que esses países estão prestes a entregar ainda mais armas a Kiev, ao mesmo tempo em que satélites militares e aeronaves de inteligência dessas nações também são usadas contra os russos.

A Rússia, que já se referiu diversas vezes à invasão ao território ucraniano como "operação militar especial", classifica os ataques à Ucrânia como uma batalha contra as tentativas do Ocidente de dominarem o cenário global.

Aliados de Kiev e organizações internacionais, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), no entanto, refutam essa descrição, dizendo que estão apenas oferecendo ajuda à Ucrânia em decorrência da guerra iniciada pelos russos.