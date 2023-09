redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Barroso ocupará mandato de dois anos na presidência do Supremo Tribunal Federal

O Ministro Luís Roberto Barroso tomará posse da presidência do STF (Supremo Tribunal Federal) na próxima quinta-feira (28). Em agosto passado, Barroso foi eleito para o cargo, para um mandato que durará dois anos.

Barroso vai substituir Rosa Weber , que ocupava a posição desde setembro do ano passado. Mais do que ceder a presidência, a ministra, 74, vai se aposentar da Suprema Corte de maneira compulsória, deixando o órgão, pois o limite de idade dos juízes do tribunal é de 75 anos.

O novo presidente tem 65 anos e está no STF desde 2013, quando foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff, o que lhe garantiu a posição de ministro do STF por mais dez anos.

A vice-presidência do tribunal será ocupada pelo ministro Edson Fachin , 65, que deve ocupar a futura cadeira da presidência após o fim do mandato de Barroso, marcado para 2025, suficiente para cumprir o mandato de dois anos do atual vice-presidente antes da sua aposentadoria compulsória. A sucessão é definida pelo critério de antiguidade, o que o torna o próximo na sucessão.