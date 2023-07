Timothy Fowler/Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA Novo pacote militar dos EUA à Ucrânia inclui drones





Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (19), um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia . Os euipamentos devem totalizar um investimento de cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,23 bilhões na cotação atual).

De acordo com o Departamento de Defesa norte-americano, o auxílio militar conta com munições e equipamentos que fortalecerão as capacidades de defesa aérea de Kiev, como mísseis e aeronaves não tripuladas.

"Este pacote da Assitência à Segurança da Ucrânia (USAI) destaca o compromisso contínuo dos EUA em atender aos requisitos urgentes da Ucrânia, comprometendo capacidades críticas de curto prazo e, ao mesmo tempo, construindo a capacidade duradoura das Forças Armadas da Ucrânia para defender seu território e impedir a agressão russa a médio e longo prazo", destaca o Departamento de Defesa dos EUA e, comunicado .





Entre os equipamentos militares enviados ao país liderado por Zelensky estão quatro Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS), drones e sistemas anti-drones e munições de artilharia de 152 mm.

As forças ucranianas, entretanto, não receberão esses equipamentos de forma imediata, pois os EUA ainda precisarão comprá-los de seus parceiros para só depois encaminhá-los a Kiev.

"Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com seus aliados e parceiros para fornecer à Ucrânia recursos para atender às suas necessidades imediatas no campo de batalha e aos requisitos de assistência de segurança de longo prazo", complementa o Pentágono.