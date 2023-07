NATO North Atlantic Treaty Organization - 12.10.2022 Líderes da Otan se reúnem em cúpula nesta terça (11)

Nesta terça-feira (11), os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reúnem em Vilnius, capital na Lituânia, para a 4ª cúpula da aliança militar desde o início da guerra na Ucrânia. Entre os objetivos do encontro estão a candidatura ucraniana para integrar o grupo, a adesão da Suécia e o fortalecimento da Otan.

A reunião tem duração de dois dias, ocorrendo até esta quarta (12).

O tema central do evento deve permear sobre a questão do relacionamento entre a Otan e a Ucrânia, em meio aos diversos pedidos do presidente Volodymyr Zelensky para que o país seja convidado para integrar a aliança militar.

Em declaração anterior, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que Kiev não vai se tornar um membro até o fim da guerra, iniciada em fevereiro do ano passado com a invasão russa ao território ucraniano.

Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também descartou a possibilidade da adesão durante o conflito. "Não acredito que exista unanimidade sobre a Ucrânia entrar na Otan agora, neste momento, em meio a uma guerra", afirmou Biden em entrevista à CNN .

Na ocasião, o norte-americano ressaltou que a obrigação dos Estados-membros é defender "cada centímetro de território da Otan" e a entrada do país na organização poderia colocá-la em guerra contra a Rússia.

"Se a guerra está em curso, então estaríamos todos em guerra", continuou.

O encontro também vai discutir a adesão da Suécia, solicitada em maio do ano passado. Inicialmente, o pedido havia sido negado pela Hungria e Turquia e, para que haja a entrada de um novo país, é necessário que todos os membros concordem com a candidatura.

Nessa segunda (10), no entanto, Stoltenberg disse que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou com a adesão da Suécia. "Tenho o prazer de anunciar que o presidente Erdogan concordou em enviar o Protocolo de Adesão da Suécia à Grande Assembleia Nacional o mais rápido possível e trabalhar em conjunto com a Assembleia para garantir a ratificação", afirmou.

A Suécia passará a ser o 32° país-membro da Otan. Contudo, Stoltenberg afirmou que ainda não há uma data prevista para a incorporação do país europeu à organização. A adesão tanto da Suécia como da Finlândia são vistas como uma derrota para a Rússia.