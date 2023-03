Pixabay Rússia ameaça atacar Alemanhã caso Putin seja preso no país





Dmitry Medvedev, vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia , afirmou nesta quinta-feira (23) que as relações de Moscou com os países do Ocidente estão mais desgastadas do que nunca. Ele conservou por vídeo com repórteres.

A fala da autoridade russa foi feita em referência à decisão do Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra o presidente Vladimir Putin pelo crime de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia.

“Nossas relações com o Ocidente já estão piores do que nunca na história”, ressaltou Medvedev. Ele endereçou críticas ao ministro da Justiça alemão, Marco Buschmann, que disse que Putin seria detido caso entrasse na Alemanha.

“Imaginemos a situação (…) O chefe de Estado de uma potência nuclear viaja, digamos, para a Alemanha e é detido. O que é isto? Uma declaração de guerra contra a Rússia”, enfatizou. “Nesse caso, nossos ativos voarão para atingir o Bundestag (Parlamento da Alemanha), o gabinete do chanceler e assim por diante.”





Ameaça nuclear e soberania territorial da Ucrânia

No mesmo contato com os jornalistas, Dmitry foi questionado se a ameaça de um conflito nuclear diminuiu por conta da guerra contra a Kiev diminuiu nos últimos tempos, e ele foi muito enfático na sua resposta.

“Não, não diminuiu, aumentou. Todos os dias, quando eles fornecem à Ucrânia armas estrangeiras, o apocalipse nuclear se aproxima." A autoridade do Conselho de Segurança da Rússia ainda desafio a soberania territorial ucraniana.

"Honestamente falando, a Ucrânia faz parte da Rússia. Mas, por razões geopolíticas e pelo curso da história, toleramos que vivíamos em bairros separados e fomos forçados a reconhecer por muito tempo essas fronteiras inventadas", exclamou.

