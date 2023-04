Reprodução Presidente Lula

O governo da Ucrânia convidou nesta terça-feira (18) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , a visitar Kiev , capital ucraniana, para que ele "compreenda" a realidade da "agressão russa". O petista tem sido acusado de estar favorável à Rússia após dizer que os dois países são culpados pelo conflito .

“Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”, afirmou Lula durante coletiva de imprensa em Abu Dhabi nos últimos dias.

Oleg Nikolenko, porta-voz da diplomacia ucraniana, criticou Lula no Facebook, por colocar "a vítima e o agressor no mesmo nível" e atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a "proteger-se de uma agressão assassina".

Nikolenko pediu ao presidente brasileiro que "compreenda as reais causas e a essência" da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa no dia 24 fevereiro de 2022.

Ontem, Lula recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia . Em reunião, o chanceler entregou um convite de Vladimir Putin, presidente russo, para o presidente brasileiro ir à Rússia .

“O presidente recebeu o ministro Lavrov para uma visita de cortesia”, disse Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. “O ministro Lavrov foi portador de uma carta de Putin para Lula para ir à Rússia para o Fórum Econômico de São Petersburgo".

Lavrov defendeu que o Brasil e a Rússia tem a mesma visão sobre a invasão na Ucrânia e citou 'ordem mundial justa'.

"As visões do Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos que ocorrem na Rússia e estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, correta, baseando-se no direito e isso nos dá uma visão de mundo multipolar", disse o chanceler russo.

