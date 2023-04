Ministério do Exterior da Rússia Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia

O chanceler russo, Serguei Lavrov , chega ao Brasil com segurança reforçada nesta segunda-feira (17). Ao menos, 18 agentes fazem parte da comitiva que desembarcou na capital federal brasileira para proteger a autoridade russa.

Lavrov, que é ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, deve se reunir ainda hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto . Antes, o chanceler se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Itamaraty , em uma reunião que durou mais de duas horas.

Os ministros conversaram sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, além de assuntos comerciais. Segundo Mauro Vieira, a posição do Brasil é de cessar fogo imediatamente.

"Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito e facilitar a formação de um grupo de países amigos, para mediar negociações entre Rússia e Ucrânia", afirmou Vieira após reunião.

Por outro lado, Lavrov defende a invasão na Ucrânia e 'ordem mundial justa'.

"As visões do Brasil e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos que ocorrem na Rússia e estamos atingindo uma ordem mundial mais justa, correta, baseando-se no direito e isso nos dá uma visão de mundo multipolar", disse o chanceler russo.

A visita de Serguei ao Brasil ocorre em meio a um momento em que a postura do presidente brasileiro na política internacional tem despertado contrariedade nos Estados Unidos.

Durante viagem à China, na semana passada, Lula criticou os EUA pelo fornecimento de armas à Ucrânia e disse que o país precisa parar de incentivar a guerra, além de responsabilizar a Ucrânia e a Rússia pelo conflito.

“Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”, afirmou Lula durante coletiva de imprensa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.