Sergey Lavrov , ministro das Relações Exteriores da Rússia , precisou ser levado a um hospital nesta segunda-feira (14) ao chegar a Bali, na Indonésia, segundo a agência Associated Press. Porém com a repercussão da notícia, o governo russo se posicionou e afirmou que a informação era falsa.



Lavrov foi à Indonésia para participar da cúpula do G20 . A Reuters procurou o governador de Bali, Wayan Koster, que confirmou a ida de Sergey ao hospital. Ele explicou que a liderança russa fez um check-up e retornou para o hotel. "Ele estava bem de saúde e, após o check-up, saiu imediatamente", contou.

Com a repercussão, a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, enviou uma mensagem para os jornalistas para negar a informação. “Isso é, claro, o cúmulo da falsificação", relatou.

Na sequência, o governo russo publicou um vídeo nas redes sociais onde Lavror aparece sentado em uma cadeira lendo documentos na varanda do hotel. O ministro ainda acusou jornalistas do Ocidente de propagarem fake news contra ele e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Este é um tipo de jogo que não é novo na política (...) Os jornalistas ocidentais precisam ser mais verdadeiros, eles precisam escrever a verdade", comentou. Ele também acusou a mídia ocidental de ter uma visão parcial dos eventos políticos, ignorando sempre as visões da Rússia.

Rússia e a reunião do G20

Mesmo em guerra contra a Ucrânia e sofrendo sanções de diversos países do mundo, a Rússia segue participando do G20. Lavror foi para a Indonésia com o objetivo de pontuar quais são as opiniões dos russos em relação aos diversos temas que preocupam o mundo. O evento está marcado para acontecer nesta terça-feira (15).

Vladimir Putin era aguardado para o evento, no entanto, na semana passada, o presidente russo anunciou que não participaria da reunião. Por isso ele designou que o ministro representasse o país no encontro.

O G20 é um dos principais eventos políticos do mundo. As 20 maiores potências econômicas do mundo se reúnem para discutir diversos assuntos dos países, principalmente sobre a economia do planeta.

