Reprodução / BBC News - 15.09.2022 Milhares de pessoas prestam homenagens à rainha

A fila de pessoas que aguarda um momento para se despedir da rainha Elizabeth II e prestar as últimas homenagens em Westminster Hall, em Londres , na Inglaterra, chega a 7 km de comprimento.

O caixão da monarca repousa em uma plataforma elevada desde a noite do último dia 13 e está exposto para visitação da população britânica até a data de seu funeral .

Detalhes anunciados sobre o funeral

Na manhã desta quinta-feira (15), novos detalhes sobre o funeral da rainha, marcado para a próxima segunda (19), foram anunciados. A visitação ao caixão da monarca deve acabar às 6h30 de segunda-feira. Pouco depois, por volta das 10h35, os carregadores transportarão o caixão em procissão para a carruagem estatal da Marinha Real.

Reprodução / BBC News - 15.09.2022 Fila de pessoas para se despedir da rainha em Westminster Hall

Às 10h44, a carruagem começará sua jornada para a Abadia de Westminster, com a rota alinhada por membros da Marinha Real e dos Fuzileiros Navais Reais.



O rei Charles III — filho mais velho da rainha e quem assumiu a monarquia britânica após a morte dela — e outros membros da família real irão caminhar atrás do caixão da monarca até o Wellington Arch, assim que ele deixar a Abadia de Westminster. A procissão deve chegar à abadia às 10h52, onde o caixão será transportado para a cerimônia.

As portas da Abadia de Westminster serão abertas às 8h da segunda-feira para permitir que a congregação geral se posicione no local. O funeral terá início às 11h e vai contar com a presença de alguns líderes e políticos, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que já confirmou presença .

Reprodução / CNN Brasil - 15.09.2022 Fila de pessoas para ver Elizabeth II

A rainha será enterrada com o marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo — que morreu em abril do ano passado, aos 99 anos — em um serviço privado, às 19h30 do mesmo dia.



Philip foi enterrado no Cofre Real da Capela de São Jorge, mas agora será movido para descansar ao lado da rainha na capela memorial.

O serviço de confissão acontecerá na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, às 16h, após o funeral de estado na Abadia de Westminster, em Londres.

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos , Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

