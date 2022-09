Reprodução / BBC News - 13.09.2022 Caixão da rainha Elizabeth II sendo transportado por Londres

O funeral da rainha Elizabeth II está marcado para a próxima segunda-feira (19) e será o primeiro funeral de estado tradicional do Reino Unido desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965.

Assim como todo o procedimento realizado desde o dia da morte da rainha , os funerais de estado são programados para seguir regras rígidas de protocolo, devido à importância nacional da cerimônia .

Quanto custa um funeral de estado?

Os funerais de estado são financiados publicamente e geralmente tem um custo elevado. A quantia que será gasta para realizar a cerimônia de Elizabeth II não será divulgada, mas é possível ter uma ideia dos custos com base no funeral da rainha-mãe, em 2002.

À época, todos os procedimentos para fazer a cerimônia custou cerca de £ 5,4 milhões (o equivalente a R$32,41 milhões), enquanto o funeral da princesa Diana, em 1997, foi entre £ 3 milhões e £ 5 milhões (enttre R$ 18 milhões e R$ 30 milhões), de acordo com o jornal Evening Standard .

Considerando que, além das despesas funerárias, também há os feriados impostos aos bancos e a coroação do rei Charles III , a morte da monarca custará bilhões de libras ao Reino Unido.

Reprodução / BBC News - 13.09.2022 Rainha Elizabeth II

Onde o funeral será realizado?



A cerimônia será realizada na Abadia de Westminster, onde ela se casou com o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, aos 99 anos .

O funeral está previsto para o próximo dia 19, às 11h, e vai contar com a presença de alguns líderes e políticos ao redor do mundo, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e o presidente Jair Bolsonaro (PL) , que já confirmou presença .

Depois da cerimônia tradicional britânica, o caixão da rainha será enterrado na capela memorial do rei George VI, em Windsor. O local foi construído em homenagem ao pai de Elizabeth II em 1969 e é onde foram enterrados o pai, mãe e irmã da falecida monarca.

Philip foi enterrado no Cofre Real da Capela de São Jorge, mas agora será movido para descansar ao lado da rainha na capela memorial.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.