Com a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos , nesta quinta-feira (08), Charles Philip Arthur George, ex-príncipe de Gales, assume o reinado e 14 nações da Commonwealth. Segundo a Operação London Bridge, ele assume a coroa nesta sexta-feira (9/9).

Charles nasceu no dia 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham às 21h14. De acordo com as normas britânicas, ele era identificado oficialmente como His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Edinburgh, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Merioneth, Baron of Renfrew, Baron Greenwich, Lord of the Isles and Great Steward of Scotland, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, CC, PC, ADC.

Com a morte do pai, príncipe Phillip, em abril de 2021, Charles assumiu o título de Duque de Edimburgo.

73 anos

Atualmente com 73 anos, Charles se preparou por sete décadas para assumir o trono, tempo este que a mãe, Elizabeth II, chefiou o Reino Unido e outras nações. Ele é o monarca mais velho a assumir a coroa.

O novo Rei é casado desde 2005 com Camilla, a Duquesa de Cornualha, que agora se torna Rainha Consorte. Charles foi casado primeiramente com a falecida Princesa Diana, mãe de seus filhos, William e Harry.

Sucessores de Charles

O rei tem dois filhos e cinco netos. O primogênito e herdeiro do trono, príncipe William, nascido em Londres no dia 21 de junho de 1982 e o príncipe Harry, também nascido em Londres no dia 15 de setembro de 1984.

William tem três filhos com sua esposa Kate Middleton: George, Charlotte e Louis. Harry tem dois herdeiros com a atriz Meghan: Archie e Lilibet Diana.

Morte da Rainha

Em comunicado oficial transmitido pelo Palácio de Backingham, Charles lamentou a morte da mãe:

"A morte da minha amada Mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de maior tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de uma querida Soberana e uma Mãe muito amada. Sei que a perda dela será profundamente sentida em todo o país, nos Reinos e na Commonwealth, e por inúmeras pessoas em todo o mundo. Durante este período de luto e mudança, eu e a minha família seremos confortados e sustentados pelo nosso conhecimento do respeito e carinho profundo em que a Rainha foi tão amplamente mantida".

