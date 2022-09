Reprodução Homens levam caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II





Menos de uma semana após a morte da monarca mais longeva do Reino Unido , cerimônias fúnebres começaram e estão sendo acompanhadas por milhares de pessoas. Segundo o jornal britânico The Times, o caixão da rainha Elizabeth II foi fabricado há mais de 30 anos. Elel é feito de carvalho inglês e forrado com chumbo, assim como o do marido, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021.

Na procissão, o público não conseguirá ver o rosto da rainha, uma vez que o caixão da monarca estará fechado e coberto com insígnias reais e a bandeira da realeza.

Em entrevista ao The Times há quatro anos, a empresa funerária Leverton and Sons afirmou que não sabia quando e quem produziu os dois caixões. Foi informado que eles foram entregues quando começaram a trabalhar para a realeza, em 1991.

"É de carvalho inglês, que é muito difícil de encontrar", disse o então gerente da funerária, Andrew Leverton.

"Não é algo que pode ser feito em um dia", completou.

O caixão da rainha será transportado para Londres na noite desta terça-feira (13) e, no dia seguinte, será colocado em um catafalco coberto de roxo e guardado por guardas, no Palácio de Westminster.

Também ficou definido que serão colocadas no caixão o cetro e o orbe, um globo terrestre com uma cruz que simboliza o mundo cristão em cima, e que o estandarte real cobrirá seu caixão.

