Clauber Cleber Caetano/PR - 10.08.2022 Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, neste domingo (11), que estará presente no funeral da rainha Elizabeth II , no dia 19 de setembro. A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores.

"O convite à cerimônia foi encaminhado na noite de ontem [sábado, 10], à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do domingo (11), o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite", informou o Ministério das Relações Exteriores disse comunicado.

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08) no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos. Ela passou 70 anos no trono, que agora pertence ao filho mais velho, rei Charles III .

O funeral está marcado para 19 de setembro, segunda-feira, na Abadia de Westminster. Em seguida, o corpo da monarca será enterrado no Castelo de Windsor.

O Itamaraty já prepara a viagem do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que irá acompanhá-lo. Logo após o funeral, o mandatário seguirá para Nova York, nos Estados Unidos, onde fará um discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.