Reprodução: Facebook / The Royal Family Funeral da rainha Elizabeth II será realizado na Abadia de Westminister

O funeral da rainha Elizabeth II , que morreu na última quinta-feira (9), deve ter presenças e ausências de importantes líderes mundiais. O funeral deve acontecer no Dia D+10, ou seja dez dias após o anúncio da morte da monarca.



Um dos chefes de Estado que já confirmou presença no evento foi Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ao deixar o estado de Ohio, nesta sexta-feira, Biden confirmou que viajará ao Reino Unido.

"Ainda não sei quais são os detalhes, mas vou", afirmou o presidente norte-americano a repórteres presentes no local.

Outra autoridade que confirmou presença na cerimônia foi Recep Tayyip Erdoğan. Em entrevista coletiva, o presidente da Turquia disse que encontrou a rainha duas vezes e sinalizou que pretende ir ao funeral.

“Se encontrarmos a oportunidade, gostaríamos de estar presentes nesta cerimônia”, destacou o chefe de Estado turco.

Além deles, membros das famílias reais de países como Espanha, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suécia e Holanda, também são esperados em Londres para acompanharem a cerimônia.

Ausência de Putin

A ausência de uma importnte autoridade mundial, entretanto, fica por parte de Vladimir Putin. O presidente da Rússia não deve comparecer ao funeral de Elizabeth II. De acordo com Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, os russão não estão "considerando essa opção".

Na quinta-feira, no entanto, o presidente da Rússia lamentou a morte da monarca via comunicado, e referiu-se ao Rei Charles.

“Desejo-lhe coragem e resiliência diante desta perda difícil e irreparável. Peço-lhe que transmita sinceras condolências e apoio aos membros da família real e a todo o povo da Grã-Bretanha”, afirmou.

Onde será o funeral?

O funeral da rainha Elizabeth II será realizado na Abadia de Westminister, localizada em Londres. Essa é a mesma igreja onde a rainha foi coroada em 1953. Espera-se que a cerimônia envolva a maior operação de segurança já realizada em um evento britânico.

