Reprodução / BBC News - 13.09.2022 Caixão da rainha Elizabeth II chegando no Palácio de Buckingham

Na tarde desta terça-feira (13), o caixão da rainha Elizabeth II desembarcou em Londres e chegou ao Palácio de Buckingham em meio a aplausos dos britânicos que foram ao local para prestar as últimas homenagens à monarca.

Mais cedo, o caixão da rainha foi retirado da Catedral de St. Giles em Edimburgo, na Escócia — onde estava disponível para visitação —, e levado ao aeroporto, para que fosse transportado até a capital inglesa.

Já em Londres , o caixão foi recebido pelo rei Charles III , que estava ao lado dos filhos, os príncipes William e Harry , e outros membros da família real.

Milhares de pessoas ficaram espalhadas pela rota que o carro funerário faria assim que o avião pousasse na capital, além de uma multidão que esperava a chegada do corpo da rainha na porta do Palácio de Buckingham .

Veja como foi o momento:





O carro que fez o transporte do caixão foi projetado pela Royal Household e pela Jaguar Land Rover e teve aprovação da própria rainha para que fosse adicionado aos planos deste momento. Ele tem o acabamento da mesma cor dos outros veículos reais, mas foi criado com vidros maiores nas laterais para permitir que o público tenha uma visão clara do caixão da monarca.

Reprodução / BBC News - 13.09.2022 Caixão da rainha Elizabeth II sendo transportado por Londres

Depois da chegada do caixão no Palácio, o rei Charles III e a rainha consorte, Camilla , foram vistos deixando o local.

Como serão os próximos dias

14 de setembro - Pela tarde, o caixão será carregado em procissão em uma carruagem de artilharia real da tropa do rei, do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde a rainha ficará deitada no Westminster Hall até o dia 19, data do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar suas homenagens à rainha.

19 de setembro - Pela manhã, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Funeral de Estado.

Após o funeral de estado, o caixão viajará em procissão da Abadia de Westminster ao Arco de Wellington. De Wellington Arch, o caixão viajará para Windsor e, uma vez lá, o State Hearse viajará em procissão para a Capela de São Jorge, Castelo de Windsor, através da Long Walk.

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos , Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.