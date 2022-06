Reprodução/Instagram Aos 96 anos, Elizabeth II é a primeira monarca a celebrar um Jubileu de Platina

Uma série de eventos em todo o Reino Unido marcará esta semana os 70 anos de coroação da rainha Elizabeth II , ocorrida em 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster, em Londres. Aos 96 anos, Elizabeth II é a primeira monarca a celebrar um Jubileu de Platina. A seguir, a agenda prevista para os próximos quatro dias de feriado, de quinta a domingo, na capital britânica.

Quinta-feira, 2 de junho

A partir de 10h haverá uma parada de guardas a cavalo, composta por integrantes do 1º Batalhão, guardas irlandeses e mais de 1.200 oficiais e soldados da Divisão Doméstica. Ele vão fazer uma exibição de pompa militar no Horse Guards Parade, juntamente com centenas de músicos do Exército e cerca de 240 cavalos. O evento anual marca o aniversário oficial do Soberano Britânico há mais de 260 anos. Os membros da Família Real sairão do Palácio de Buckingham às 10h30.

Os ingressos para a exibição na área interna no Horse Guards Parade estão esgotados, mas o público poderá acompanhar um pouco do desfile enquanto as tropas estiverem transitando entre o Palácio de Buckingham e o local do evento.

Além disso, durante a cerimônia, o evento poderá ser visto em telões instalados no parque St James, além de transmissões ao vivo na BBC e na Sky, ao vivo. Assim que o desfile terminar e a procissão real retornar ao Palácio de Buckingham, está programada a aparição da Família Real na varanda, como nos anos anteriores.

Símbolo de unidade entre cidades, fronteiras, países e continentes, um farol principal, envolvendo a chamada Árvore das Árvores (uma "árvore" de 21 metros de altura construída com 350 árvores menores), será aceso em uma cerimônia especial no Palácio de Buckingham às 21h. Mais de 1.500 faróis serão acesos em todo o Reino Unido, Ilhas do Canal, Ilha de Man e Territórios Ultramarinos do Reino Unido.

Sexta-feira, 3 de junho

Um serviço de Ação de Graças pelo reinado de Elizabeth II será realizado na Catedral de São Paulo. O chamado Grande Paulo, o maior sino de igreja do país, será tocado durante o culto. O sino foi feito em 1882, mas silenciou na década de 1970 devido a um mecanismo quebrado. Foi restaurado em 2021. A família real vai chegar à catedral às 11h.

Sábado, 4 de junho

O Derby de Epsom Downs: ao lado de outros membros da Família Real, Elizabeth II vai presenciar a tradicional corrida de cavalos no hipódromo de Epsom Downs, prevista para começar às 16h30.

A festa no Palácio: os anfitriões Kirsty Young e Roman Kemp farão a cobertura ao vivo da festa do Jubileu de Platina no Palace, que será transmitida por toda a rede BBC. A chegada da família real está prevista para 19h40.

Na programação de espetáculos estão nomes como Queen & Adam Lambert, Elton John, Diana Ross, Rod Stewart, Duran Duran e Andrea Bocelli, entre outros.

Cerca de 22 mil pessoas participarão do evento, incluindo dez mil sorteados em uma votação pública e cinco mil trabalhadores.

Domingo, 5 de junho

O grande almoço do Jubileu: mais de 60 mil pessoas se inscreveram para sediar grandes almoços de jubileu neste feriado de celebração da Platina, com eventos que vão desde tentativas de recorde mundial para a festa de rua mais longa até churrascos no jardim, entre outros. Espera-se que mais de dez milhões de pessoas em todo o Reino Unido participem das celebrações.

Pessoas de todo o mundo também estão se juntando a mais de 600 grandes almoços de jubileu internacionais que estão sendo planejados em toda a Commonwealth e além - do Canadá ao Brasil, da Nova Zelândia ao Japão e da África do Sul à Suíça.

O grande desfile: a tradicional carruagem dourada, com oito cavalos, será o centro das atenções a partir de 14h30. A rainha não deverá participar do evento, mas a organização da festa promete "uma grande surpresa".

O evento culminará com o canto do tradicional hino "God save the Queen", com um coral gospel ao som da Banda dos Royal Marines de Sua Majestade.

Um show de imagens e alta tecnologia promete dar vida a momentos icônicos do reinado da Rainha, além de mostrar as mudanças na sociedade britânica nos últimos 70 anos.

Ao todo, dez mil pessoas estão envolvidas no evento, incluindo militares, mais de seis mil voluntários, artistas, operários e 2.500 membros do público em geral. Também é esperada a participação de figuras icônicas da música, cinema, esporte e artes.

