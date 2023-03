Reprodução/Twitter - 30.03.2023 Trem da Linha 8 - Diamante descarrilhou na manhã desta quinta-feira (30)

Um trem da Linha 8-Diamante descarrilhou por volta das 7h da manhã desta quinta-feira (30), na capital paulista. O ocorrido se deu entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda. Segundo a ViaMobilidade, que opera a linha, houve uma "falha de equipamento".

Nas redes sociais, passageiros compartilharam imagens de dezenas de pessoas andando sobre os trilhos após o descarrilhamento . Ainda não há informações se há pessoas feridas.

Novamente trem descarrila na Linha 8-Diamante pic.twitter.com/l1FI1lADyy — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 30, 2023

De acordo com a ViaMobilidade , havia cerca de 50 pessoas dentro do trem , e elas desembarcaram em segurança.

Outra pessoa registrou imagens de dentro do veículo, respondendo a uma publicação da operadora nas redes sociais que dizia que os trens estavam circulando normalmente. "Não, na linha 8 o trem não chega até a Júlio Prestes, por quê?", questionou.

Mais um trem descarrilhou na linha 8-Diamante. É o TERCEIRO DESCARRILAMENTO em linhas administradas pela ViaMobilidade, nesse mês. O @tarcisiogdf tá mostrando que é bolsonarista, mesmo: vai esperar o povo morrer, pra tentar resolver. pic.twitter.com/aHR9j2niFA — Luana Alves (@luanapsol) March 30, 2023

A ViaMobilidade informou, em nota, que o acidente ocorreu devido a uma falha em um equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV) perto da estação Júlio Prestes, e que os trens da Linha 8-Diamante estão "circulando entre as estações Palmeiras - Barra Funda e Itapevi".

"Os passageiros com destino a Júlio Prestes devem descer na Barra Funda e utilizar a Linha 7- Rubi", afirmou.

Devido a um descarrilamento próximo à estação Júlio Prestes, os trens da Linha 8-Diamante estão circulando entre as estações Palmeiras - Barra Funda e Itapevi. O trecho entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda está sendo atendido pelos trens da Linha 7- Rubi. — Diário da CPTM 🚂 (@DiariodaCPTM) March 30, 2023

Outros casos

No último 18 de março, um trem da Linha 8-Diamante também descarrilhou, causando transtornos aos passageiros da Grande São Paulo. O ocorrido se deu por volta das 10h da manhã, próximo à estação Engenheiro Cardoso.

Apesar de não haver registro de feridos, uma mulher desmaiou e precisou ser socorrida pelos próprios passageiros, sem a assistência dos funcionários da concessionária.

Anteriormente, em 8 de março, um acidente envolvendo dois trens em São Paulo durante a madrugada provocou caos no transporte público da capital. Os veículos da Linha 15-Prata colidiram na Zona Leste da cidade, entre as estações de Sapopemba e Jardim Planalto, por volta das 4h30.

Devido ao horário, os vagões estavam vazios e não houve vítimas.

Nas redes sociais, os usuários criticam a frequência de acidentes e transtornos causados na capital, pedindo o retorno da operação à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

