Reprodução/SSP Obras do pintor francês Henri Matisse que haviam sido furtadas da Biblioteca Mário de Andrade.

A Polícia Civil conseguiu recuperar, nesta quinta-feira (13), oito das 13 obras de arte roubadas da Biblioteca Mário de Andrade, no bairro da República, região central de São Paulo, em dezembro de 2025. As obras de arte recuperadas estão avaliadas em mais de R$ 1 milhão.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou imagens das obras, todas do pintor francês Henri Matisse. Veja:





Os exemplares foram localizados em uma casa no centro de São Bernardo do Campo, onde estavam sendo mantidos por um suspeito que guardava as peças sob ordem do mandante do crime.

As outras cinco, também roubadas na mesma data, de Cândido Portinari, ainda não foram localizadas. De acordo com a Polícia Civil, há suspeitas de que elas tenham sido vendidas.

O homem encontrado no imóvel foi preso em flagrante por receptação. No local, os policiais também apreenderam uma arma de fogo, fazendo com que ele também responda por posse ilegal de arma.

O roubo era investigado desde dezembro pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). O mandante do crime já havia sido preso preventivamente pela Polícia Federal do Rio de Janeiro em abril deste ano em outra investigação relacionada a obras de arte e também na operação Marchand por ser o idealizador do roubo.

Reprodução Instagram Bandidos roubam obras da Biblioteca Mário de Andrade em SP





Suspeito preso

Um dos suspeitos de participar diretamente do roubo das obras foi preso pela Polícia Civil um dia depois do crime, na Avenida Alcântara Machado, entre os bairros do Brás e da Mooca, na capital paulista.

A identificação do suspeito ocorreu a partir da análise de câmeras de segurança que registraram a ação. Imagens do Smart Sampa, programa da Prefeitura de São Paulo, ajudaram os investigadores a identificar o suspeito nas proximidades do local no dia anterior ao crime. Sua identidade e localização foram confirmadas com informações do Muralha Paulista.

Segundo a investigação, dois criminosos invadiram a biblioteca, renderam um vigilante e um casal de idosos e colocaram documentos e quadros em uma sacola de lona, fugindo pela saída principal. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados naquele momento.

Mandante

Conforme a Polícia Civil, dois dos principais investigados já haviam sido presos preventivamente pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, em abril, após uma tentativa de corrupção de um agente de segurança de um instituto federal para facilitar o furto de obras de arte. Os mandados foram cumpridos no sistema penitenciário federal.

Entre os presos está o homem apontado como mandante do roubo à Biblioteca Mário de Andrade. Uma mulher investigada por participação no crime também foi presa.





Em maio deste ano, os policiais cumpriram mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em imóveis nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema e Rio de Janeiro. Entre os alvos estavam endereços ligados a investigados e estabelecimentos relacionados ao mercado de leilões e à comercialização de obras de arte.

As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com planejamento prévio e divisão de tarefas para a subtração, receptação e posterior inserção de patrimônio cultural no mercado clandestino de arte.