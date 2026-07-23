Reprodução/ Redes Sociais Trem da Linha 12-Safira pegando fogo, em São Paulo

Ao menos três órgãos de segurança pública foram mobilizados após a paralisação dos trens administrados pela concessionária Trivia em São Paulo. Os serviços foram interrompidos na manhã desta quinta-feira (23).

Inicialmente, os relatos diziam que a suspensão foi por conta de uma pane elétrica. Porém, por meio de uma nota enviada ao iG, a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP) informou que a ocorrência foi provocada por um incêndio em um vagão de trem.

O fogo foi registrado na Rua Bresser, no Brás, região central de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

O incêndio impactou três linhas administradas pela Trivia e também o Serviço Expresso Aeroporto, que segue suspenso.

Por volta das 10h, duas seguiam paralisadas: a Linha 12-Safira e a Linha 13-Jade. A outra que apresenta problemas é a Linha 11-Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera.

A paralisação consta no painel oficial divulgado pela Trivia Trens.

A SSP também informou que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública do estado coordena uma atuação integrada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e outros desde as primeiras horas desta quinta-feira.

As chamas foram controladas pelos bombeiros. Além disso, a PM reforçou o patrulhamento nas estações Tatuapé e Itaquera, após solicitação do Metrô. Ao menos quatro batalhões da polícia foram mobilizados.

Mais cedo, imagens que viralizaram nas redes sociais mostraram a polícia ajudando passageiros a deixar as linhas.

Ainda segundo a SSP, a ocorrência também provocou reflexos no trânsito da capital, com congestionamento na Avenida Radial Leste, sentido Centro, entre a Avenida José Pinheiro Borges e o Viaduto Bresser, além de outros impactos no acesso à Avenida 23 de Maio e lentidão na Avenida Celso Garcia.

O iG acionou a empresa para mais detalhes sobre o funcionamento das linhas, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.



