Reprodução Wikimedia Commons/Mike Prince from Bangalore, India Elefante-asiático

Três agentes do Departamento Florestal ficaram feridos quando um elefante selvagem avançou contra a equipe no distrito de Thrissur, no estado sulista de Kerala, na Índia. O caso ocorreu por volta das 6h da última quarta-feira (12). A equipe fazia um patrulhamento noturno e foi acionada depois que o paquiderme rompeu uma cerca elétrica alimentada por energia solar.





Os agentes seguiram até o trecho para verificar a situação e, durante a checagem, o elefante partiu para cima do grupo por uma estrada estreita em meio à mata. O agente florestal Sachi e os vigilantes Natarajan e Manikandan se machucaram. O agente fraturou o ombro na corrida, e um dos vigilantes sofreu uma lesão na mesma região.

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O ataque foi filmado e o vídeo viralizou nas redes sociais ao redor do mundo. As imagens mostram o elefante correndo pela via na direção de um carro branco, com uma pessoa fugindo a pé.

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O distrito de Thrissur concentra uma parte relevante dos ataques de elefantes na Índia. Em maio deste ano, um homem de 65 anos morreu pisoteado ao sair de casa de madrugada para checar um barulho. Na ocasião, aquela foi a terceira morte por conflito com animais silvestres no estado em uma única semana.

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Um levantamento do Departamento Florestal de Kerala aponta 1.527 mortes por encontros com fauna silvestre nos últimos 15 anos, sendo que elefantes selvagens mataram 276 pessoas no período. Entre 2021 e 2025, o ritmo cresceu ainda mais: foram contabilizadas 103 mortes causadas pelo paquiderme em apenas 4 anos. Wayanad, distrito próximo, registrou 450 ocorrências de conflito apenas no último ano.

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As cercas elétricas solares são a principal barreira usada pelas autoridades para manter as manadas longe de lavouras e vilarejos. Apesar do susto, nenhum boletim sobre o estado de saúde dos três agentes foi divulgado até a publicação desta reportagem.

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