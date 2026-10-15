Reprodução/Instagram Gabriel Ferreira da Silva bateu o recorde brasileiro ao capturar um dourado de 98 centímetros.

O pescador esportivo Gabriel Ferreira da Silva, de 28 anos, estabeleceu um novo recorde brasileiro de comprimento de dourado (Salminus brasiliensis) ao capturar um peixe de 98 centímetros em 02 de setembro, no Rio São Tomaz, em Rio Verde (GO).

A marca foi reconhecida pela BGFA Recordes, organização que registra essas conquistas, na categoria Brasileiro Absoluto Masculino, que considera o maior peixe registrado por comprimento.

O dourado superou a marca anterior, de 94 centímetros, registrada por Antônio Marcos da Silva Oliveira. Antes dele, o recorde era de 91 centímetros, de Rovilson Beltrami.

Pescador lutou por mais de 15 minutos

Em uma publicação nas redes sociais, Gabriel contou que estava em busca de um dourado capaz de superar o recorde havia algum tempo. Para se preparar, ele comprou uma régua de medição oficial da BGFA Recordes, usada para conferir o tamanho do peixe.

Segundo o pescador, a batalha para retirar o animal da água durou mais de 15 minutos .

A briga mais insana que já tive! Foram mais 15 minutos sozinho, brigando para tirar esse monstro da água. Só acreditei que era meu quando o tirei da água. Gabriel Ferreira da Silva, pescador esportivo.





Gabriel também afirmou que o dourado chegou ao limite do equipamento chamado boga grip, usado para segurar peixes e ajudar a medir seu peso. O modelo citado por ele suporta até 30 libras, o equivalente a cerca de 13,6 quilos.

Na publicação, o pescador comemorou ao posar ao lado da família no Rio São Tomaz, em Goiás .

Reprodução/Instagram Pescador comemorou a conquista ao lado da família









Dourados de um metro são raros

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, o dourado é um peixe de água doce conhecido pela coloração dourada e pela capacidade de nadar longas distâncias pelos rios.

Durante o período de reprodução, ele pode nadar centenas de quilômetros em busca de locais adequados para se reproduzir. Há registros de exemplares que percorreram mais de 500 quilômetros entre regiões do Brasil, do Uruguai e da Argentina.

Reprodução/Ministério da Pesca e Aquicultura Dourado (Salminus brasiliensis).





O dourado é um predador e se alimenta principalmente de peixes menores. Para caçar, costuma aproveitar a força da correnteza dos rios.

Embora possa passar de um metro de comprimento e atingir até 25 quilos, exemplares desse tamanho são raros . A espécie é encontrada nas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai e está entre os peixes procurados por praticantes da pesca amadora e esportiva .

A espécie também aparece entre os alvos dessa atividade em informações reunidas pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN).