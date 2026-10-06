Reprodução/Instagram Pescador captura tucunaré-azul de 60 cm no Rio Grande, em Mira Estrela, São Paulo

Um pescador fisgou um tucunaré-azul de 60 centímetros na última sexta-feira (2), no Rio Grande, em Mira Estrela, interior de São Paulo.

Como em um dia normal de pesca esportiva, o homem joga a linha esperando que algum peixe fisgue.

No primeiro tranco, a vara entorta. Estava declarado o início da luta entre o pescador e o animal de peso estimado entre 3,5 e 5 quilos.

O homem só conseguia ouvir o som alto da carretilha enquanto o peixe tentava nadar para baixo com o objetivo de romper a linha.

Após alguns minutos, o azulão cede espaço suficiente na água para o pescador puxá-lo para a lateral do barco.

Ele coloca o gigante na régua de medição e confirma os 60 centímetros de comprimento.

Segundo a Brazilian Game Fish Association (BGFA), a captura é rara por conta do tempo de crescimento.

O peixe precisa de muitos anos de vida para chegar aos 60 centímetros, e muitos deles são capturados antes dos 45 ou 50 centímetros.

Tucunaré-azul

Conhecido como azulão, o tucunaré-azul costuma chamar atenção pela sua diversidade de cores.

Entre as suas principais características, estão seis barras verticais cinzas que ajudam na camuflagem, um brilho azul característico nas nadadeiras e uma mancha amarela e preta na cauda.

A espécie é nativa do Rio Araguaia, porém foi introduzida em reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste como Rio Grande, Tietê e Paraná, onde posteriormente se adaptou.



