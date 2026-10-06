Um pescador fisgou um tucunaré-azul de 60 centímetros na última sexta-feira (2), no Rio Grande, em Mira Estrela, interior de São Paulo.
Como em um dia normal de pesca esportiva, o homem joga a linha esperando que algum peixe fisgue.
No primeiro tranco, a vara entorta. Estava declarado o início da luta entre o pescador e o animal de peso estimado entre 3,5 e 5 quilos.
O homem só conseguia ouvir o som alto da carretilha enquanto o peixe tentava nadar para baixo com o objetivo de romper a linha.
Após alguns minutos, o azulão cede espaço suficiente na água para o pescador puxá-lo para a lateral do barco.
Ele coloca o gigante na régua de medição e confirma os 60 centímetros de comprimento.
Segundo a Brazilian Game Fish Association (BGFA), a captura é rara por conta do tempo de crescimento.
O peixe precisa de muitos anos de vida para chegar aos 60 centímetros, e muitos deles são capturados antes dos 45 ou 50 centímetros.
Tucunaré-azul
Conhecido como azulão, o tucunaré-azul costuma chamar atenção pela sua diversidade de cores.
Entre as suas principais características, estão seis barras verticais cinzas que ajudam na camuflagem, um brilho azul característico nas nadadeiras e uma mancha amarela e preta na cauda.
A espécie é nativa do Rio Araguaia, porém foi introduzida em reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste como Rio Grande, Tietê e Paraná, onde posteriormente se adaptou.