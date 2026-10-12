Reprodução/Instagram Bagre gigante foi pego no rio Sena, na capital francesa.

O pescador Matthew Ikeda capturou um bagre-gigante no rio Sena, em Paris, na França, em frente à Torre Eiffel.

Em uma publicação nas redes sociais, Ikeda contou que sonhava em capturar um bagre-gigante desde criança, quando assistia ao programa River Monsters, apresentado pelo pescador Jeremy Wade.

Ainda, o pescador tinha o objetivo de fisgar um peixe desse porte em frente à Torre Eiffel como uma "meta meio maluca".

Reprodução/Instagram Eventos de pesca são comuns em frente à Torre Eiffel





Hoje, finalmente consegui tirar esse verdadeiro monstro de bagre da água em frente à Torre Eiffel, depois de uma luta de quase uma hora que me deixou exausto. Entrar no Sena e arrastar esse peixe até a margem é um momento que, com certeza, nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Matthew Ikeda.





Matthew também descreveu o momento como uma conquista pela qual trabalhou muito e que fez todo o esforço valer a pena.

VEJA TAMBÉM: Pescadores capturam marlim-azul de 571kg após 3 horas de luta

Street fishing

A atividade, conhecida como street fishing, consiste em pescar em rios e outros cursos d'água localizados em áreas urbanas.

Reprodução/Instagram Pescador tinha sonho de capturar a espécie na frente do cartão postal de Paris





A União dos Pescadores de Paris (UPP) organizou uma competição de pesca urbana em duplas no rio Sena, no dia 04 de outubro. Segundo a entidade, o evento terminou com mais de 300 peixes capturados, de seis espécies diferentes, e uma cerimônia de premiação.

Em Paris, os participantes se reuniram às 07h nos cais e no terraço da empresa Vedettes de Paris, próximo à Torre Eiffel. A pescaria começou às 08h e terminou às 16h.

Reprodução/Instagram Bagre gigante no rio Sena





A organização delimitou a área permitida para a atividade em um trecho do rio Sena, entre a Pont des Arts e a Pont de Tolbiac, dentro da capital francesa.

Para que os peixes fossem contabilizados na competição, os participantes precisavam registrar cada captura no aplicativo FishFriender. O procedimento exigia uma fotografia do peixe sobre uma régua de medição fornecida pela organização, a identificação da espécie, o registro do comprimento e a ativação da localização do celular.





Apesar da proximidade entre a competição e o local da captura, Matthew Ikeda não teria capturado o bagre-gigante durante o evento. Em publicação nas redes sociais, o pescador confirmou que capturou o peixe no dia 11 de outubro, poucos dias depois da realização do evento.