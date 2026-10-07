Reprodução/X Dupla passou horas em pescaria noturna e, prestes a desistir, capturou o peixe de meia tonelada

Um pescador capturou um peixe de 506 quilos e quebrou o recorde estadual da espécie capturada em New Hampshire, nos Estados Unidos. Brandon McGirl capturou um atum -rabilho (bluefin tuna) em alto-mar após horas de pescaria.

Segundo a WMUR-TV, o pescador estava no barco “Out of Line”, acompanhado do capitão Jamie Savage, em uma pescaria noturna no último sábado (03). As condições do mar se mostraram menos favoráveis do que o esperado, e a dupla ficou horas em alto-mar atrás do peixe.

O recorde anterior era de 436 quilos em um atum-rabilho capturado em 2013. A nova captura supera em 70 quilos a marca que durou 13 anos. Os pescadores estavam se preparando para desistir da captura quando carretilhas da embarcação deram sinais de que algo fisgou a isca.

A perseguição pelo exemplar enorme se estendeu por cerca de 1,6 quilômetros de distância, conforme a dupla. Mesmo com a dificuldade, os pescadores só perceberam o tamanho do atum quando conseguiram retirá-lo da água.





Após a pesagem, descobriram que haviam quebrado o recorde anterior por uma boa margem. Pescar um animal de mais de 430 quilos (1.000 libras) é considerado um feito na vida dos pescadores, que não esperavam estabelecer um novo patamar na atividade.

O peixe deverá ser comercializado e possui boa qualidade de carne e gordura entremeada, o que o valoriza no mercado. O destino da carga deverá ser o Japão, um dos principais mercados desse tipo de pescado.

A cauda do animal, contudo, ficará no porto de onde a dupla saiu para a pesca naquele sábado (03), como símbolo do recorde estadual que conquistou.