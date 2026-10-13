Reprodução/Kasey Parkinson/Instagram/Tacklerat420 Homem capturou o animal sozinho com vara de pescar no Rio Murray em abril deste ano

O pescador Kasey Parkinsons, da Austrália, capturou um bacalhau de mais de 1,34 metros sozinho durante uma pescaria no Rio Murray. A dimensão do peixe era tão impressionante que Kasey foi reconhecido pela Associação Nacional Australiana de Pesca Esportiva (ANSA) com um novo recorde nacional de comprimento.

De acordo com a tabela de recordes divulgada pela ANSA, o peixe da espécie Murray cod media 1,35 metros, comprimento que ficou registrado para o recorde. À People, Kasey contou que ficou muito feliz no momento da captura, e que o animal mal coube na rede.

O pescador estava em uma viagem por pesca esportiva. Ele relata que viajou em abril e que as sessões estavam rendendo muito peixe. Confiante pelas capturas recentes, decidiu embarcar para o rio ainda antes do nascer do sol no dia do recorde.

Era 09 de abril quando Kasey estava no barco, bebendo cerveja e pescando tranquilamente. Por volta das 09h já havia capturado um exemplar grande, quando foi surpreendido com o bacalhau de 1,35 metros na isca.

A força foi suficiente para praticamente arrancar a vara de pesca das mãos do pescador, que disse só notar o tamanho do animal quando conseguiu o puxar para perto do barco.

Kasey conta que foi difícil colocar o peixe na rede e que gravou a cena. Ele só percebeu o tamanho do animal quando finalmente fotografou, mediu e reassistiu às imagens.

Fisgar um peixe desse tamanho sozinho é algo que eu nunca vou esquecer Kasey Parkinsos, em perfil pessoal





O pescador publicou um vídeo, ofegante, segurando o animal após a captura com sucesso, que meses depois se tornou um recorde nacional da Austrália.

Ele conta que na primeira medida registrou 1,37 metros, mas o peixe escorregou e acabou ficando em 1,35 metros. Assista abaixo:













Bacalhau australiano é diferente do brasileiro

Apesar de compartilhar o nome “bacalhau”, o peixe capturado por Kasey não existe no Brasil. Com nome científico Maccullochella peelii, o bacalhau-do-rio-australiano não tem qualquer relação com o bacalhau-do-atlântico, tradicional nas mesas brasileiras.

A espécie é a maior de água doce da Austrália, podendo chegar a 1,8 metros e 113 quilogramas. Ele costuma se esconder em covas ou buracos entre rochas assentadas no fundo do rio e disputa território com os demais animais.

A distribuição geográfica do bacalhau é restrita ao Sudeste da Austrália, e a espécie chegou a ficar ameaçada de extinção pela pesca excessiva e degradação de habitats, mas se encontra em recuperação e é abundante na bacia do Rio Murray.

Após medir e fotografar o exemplar, Kasey devolveu o peixe recordista à água, segundo a People.