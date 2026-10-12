Redes sociais Jorge Alves Lopes morreu após ser picado por formiga durante pescaria em São João da Paraúna, em Goiás

Jorge Alves Lopes morreu após ser picado por uma formiga durante uma pescaria em São João da Paraúna, no oeste de Goiás. Segundo familiares, ele foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu. Morador do Jardim Nova Esperança, em Goiânia, Jorge havia viajado para visitar o irmão.

O sobrinho de Jorge, Daniel Lopes, relatou ao g1 que o tio tinha alergia ao tipo de formiga que o picou. O familiar, no entanto, não soube identificar a espécie do inseto.

“Levaram ele o mais rápido que puderam para o Hospital de São João da Paraúna e tentaram socorrê-lo lá”, relatou Daniel.

Jorge havia chegado à cidadae na noite anterior e saiu para pescar junto do irmão e de um sobrinho. Foi durante a pescaria que ele foi picado, apresentou falta de ar e desmaior. Como o local da pescaria era de difícil acesso, o irmão e o sobrinho retiraram Jorge e o levaram ao pronto-socorro. O serralheiro deixou dois filhos.







