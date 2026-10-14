@clubedapesca_org (ig) @Thiago Henrique Fantini (fb) @CLUBEDAPESCA (yt) @Thiago H. Fantini (tk) @myhoodbr Espécies do gênero Cichla, os tucunarés, podem alterar a cor dependendo de fatores biológicos e comportamentais

Um pescador capturou um tucunaré e aproveitou para exibir uma característica pouco conhecida do animal às câmeras: a mudança de cor. A espécie é frequente nos rios amazônicos e é conhecida pela beleza e dificuldade que oferece na pesca esportiva.

Quando você põe o peixe sobre uma situação de estresse, quando ele é capturado, ele fica mudando de cor o tempo todo Thiago Fantini, pescador





O pescador explica que as três listras sob as escamas do tucunaré se alteram de tom e translucidez conforme a reação do animal. No vídeo, é possível enxergar as listras saindo do translúcido para uma fase mais pintada, opaca. Assista abaixo:

@portal_ig Um pescador registrou um tucunaré apresentando uma leve mudança na tonalidade das listras, que aparecem mais escuras durante o vídeo. Os tucunarés podem apresentar variações importantes de coloração e padrões corporais. Em algumas espécies do gênero Cichla, estudos já relacionaram essas mudanças a fatores reprodutivos e fisiológicos, e a coloração também pode contribuir para a adaptação visual ao ambiente. No registro, a alteração é discreta, mas há tucunarés que podem apresentar diferenças bem mais marcantes na aparência ao longo do tempo. Você já tinha reparado que um tucunaré pode mudar tanto de aparência? 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 📹 @Thiago H. Fantini (tk) | @myhoodbr #iG ♬ som original - iG





Thiago Fantini chama o comportamento de “pretejar”, quando a listra do tucunaré fica mais preta do que antes, conforme a reação do animal.





Como o tucunaré muda de cor?

Segundo um estudo publicado neste ano na revista Hydrobiologia, cientistas observaram padrões de cores alterando ao longo do tempo em duas espécies do gênero Cichla (kelberi e piquiti), sobretudo durante o crescimento e no período reprodutivo.

O nome da característica é policromatismo e os indivíduos foram coletados do rio Tocantins. O estudo, porém, não aponta esse comportamento em caso ser capturado, como no vídeo.

Por outro lado, a pesquisa “Polychromatism in Cichla: color patterns and potential drivers” indica que respostas rápidas a estresse, como disputa por território e interações sociais, foram fatores que causaram as alterações, o que poderia incluir o momento de uma captura.

O “guardião dos filhotes”

A espécie é encontrada em rios, lagos e áreas alagadas de diferentes regiões do Brasil, sendo um dos peixes de água doce mais conhecidos do país. A coloração é marcante e varia entre tons de amarelo, verde, azul e vermelho.

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, outra característica é muito chamativa na espécie: o cuidado com os filhotes.

O comportamento é incomum no mundo dos peixes. Após a reprodução, o casal constrói ninhos e permanece guardando o local, protegendo os futuros filhotes contra predadores.

O cuidado parental aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes e torna a espécie uma das grandes exceções conhecidas da aquicultura.

Conforme a pasta, existem 16 espécies de tucunaré identificadas, sendo 14 delas encontradas no Brasil. Cada uma se diferencia pelas cores e padrões de manchas, apesar de compartilharem um detalhe em comum.

Todas possuem uma característica marcante próxima à cauda, com uma mancha arredondada chamada de ocelo, um dos principais detalhes para a identificação da espécie.

O tucunaré tem hábitos diurnos, vive principalmente em lagos, lagoas e áreas de remanso dos rios. Ele caça peixes menores e camarões.

Em contrapartida, a atividade de pesca apresenta uma ameaça ao peixe, que está na lista das espécies-alvo da pesca amadora e esportiva da União Internacional para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN).

Fama na pesca esportiva

O tucunaré é um dos peixes mais cobiçados pela pesca esportiva devido à força e o comportamento agressivo contra iscas artificiais. Ele costuma proporcionar um desafio no momento da captura até ser retirado da água.

Além disso, o tamanho e a beleza do peixe também chamam atenção. Depois da disputa com o animal, os pescadores costumam verificar o comprimento do indivíduo para saber se bateram algum recorde pessoal.

Os animais precisam ser devolvidos à natureza após a pesca.