Reprodução/Clickon Detroit/Jimmy Fee/AP À esquerda, o pescador Walter Chapman, dono do novo recorde de Massachusetts, acompanhado do capitão, Damon Sacco, à direita

Uma dupla de pescadores passou cerca de três horas ‘lutando’ para capturar um animal tão grande que acreditaram ser um tubarão. O capitão Damon Sacco e o pescador Walter Chapman realizaram a captura de um peixe marlim-azul de 571 quilos e 3,3 metros de comprimento em Massachusetts, Estados Unidos, considerada a maior captura da espécie já registrada no estado.

O recorde mundial, contudo, é de Paulo Roberto Amorim, brasileiro que capturou um marlim-azul de 636 quilos em 1992, no Espírito Santo, conforme registro da International Game Fish Association (IGFA).

A diferença da captura estadunidense para o recorde mundial foi de apenas 64 quilos. A pesca aconteceu no dia 19 de agosto, em um evento considerado raro, tanto pelo tamanho do exemplar, quanto pelas condições climáticas do dia.





Grande demais para peixe

Conforme a repercussão da People, o capitão Sacco relatou que, à primeira vista, acreditou que o animal era gran de demais para ser um peixe, então deveria ser um tubarão. Para a captura, a equipe da embarcação precisou “travar uma batalha”. Foram 3 horas tentando trazer o peixe para perto do barco.

Somente quando a equipe chegou ao cais foi possível ter dimensão do tamanho do animal: o marlim-azul (Makaira nigricans) pesava 571 quilos e tinha 3,3 metros de comprimento.

A captura aconteceu a cerca de 160 quilômetros da costa e deixou “marcas de guerra” no barco, já que o bico do peixe abriu buracos na popa durante a disputa.

A própria equipe acredita ser o maior exemplar já fisgado na Costa Leste do país, enquanto o Governo de Massachusetts registrou Chapman como maior recordista do estado.

Além das dimensões expressivas do animal, que batem 90% do peso do recorde mundial para a espécie, as condições climáticas também impressionam.

Isso porque a temperatura da água estava fria demais para a espécie, que é migratória e sazonal. Ou seja, a janela de oportunidades para encontrar um marlim-azul na região é breve e não é comum nessa época do ano.

Um dos maiores peixes com ossos do mundo

Segundo a NOAA Fisheries, o marlim-azul é um peixe oceânico que habita o Atlântico, Pacífico e Índico, com comportamento altamente migratório entre águas tropicais e subtropicais. As fêmeas costumam atingir tamanho maior, com média de 3,5 metros e até 900 quilos.

Ele é conhecido pelo bico longo e pontiagudo, pela força bruta e pela coloração azulada do dorso, que dá nome à espécie. O animal é ósseo, pode passar dos 20 anos de idade e costuma habitar a superfície, onde caça outros peixes de mar aberto, como o atum.

O marlim-azul é um dos alvos favoritos da pesca recreativa justamente pela resistência que oferece quando fisgado, característica que, combinada com as dimensões do animal, tornam a captura um desafio único.