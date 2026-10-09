Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington Peixe-minnow do norte

Um pescador do Noroeste dos Estados Unidos faturou US$ 133 mil (R$ 666 mil na cotação atual) com cerca de 13 mil peixes pikeminnow-do-norte, capturados nos rios Columbia e Snake.

Embora seja considerada por muitos "sem valor comercial", a espécie rende dinheiro através do Programa de Recompensa Esportiva para o Pikeminnow-do-norte, iniciativa de conservação que paga os pescadores que removem o predador nativo das águas.

O valor é absurdo, mas não é o maior já registrado. Em 2024, outro pescador estabeleceu o recorde atual quando recebeu US$ 164.260 (R$ 822 mil) por 16 mil peixes.

O que é o pikeminnow-do-norte?

O pikeminnow-do-norte é um peixe nativo do Noroeste do Pacífico, presente em toda a bacia do rio Columbia e Snake.

Apesar de levar o nome "minnow", o pikeminnow-do-norte não é um peixe pequeno. Pelo contrário, na fase adulta, ele pode atingir de 30 a 60 centímetros de comprimento e pesar de 1 a 12 quilos.

Isso acontece principalmente porque eles se alimentam de milhares de filhotes de salmão e truta-arco-íris, ambos sob grave ameaça de extinção.

Com a construção de barragens e reservatórios pelo governo americano, o problema ficou ainda mais evidente. A solução encontrada foi criar um programa de pesca que oferece dinheiro para ajudar a retomar o equilíbrio do ecossistema.







