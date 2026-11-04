Reprodução X Astronauta Anil Menon fala sobre como deu seu voto nas eleições dos EUA no espaço

A milhares de quilômetros de distância dos locais de votação, três astronautas da Nasa encontraram uma maneira de participar das eleições dos Estados Unidos. Anil Menon, Jessica Watkins e Luke Delaney votaram diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS), onde estão em missão, durante as eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira (3).

O processo foi feito por meio de cédulas eletrônicas enviadas com segurança à equipe eleitoral do Condado de Harris, no Texas. A experiência foi compartilhada por Menon em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele mostrou como transformou seu próprio espaço de descanso em uma cabine de votação.

"Sim, você também pode votar do espaço!", escreveu o astronauta na publicação. No vídeo, ele explica que utilizou um computador instalado em seus aposentos para preencher o formulário eletrônico e encaminhá-lo às autoridades eleitorais.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026





Como funciona o voto dos astronautas?

Embora estejam fora do planeta, os astronautas americanos continuam tendo o direito de participar das eleições de seu país. Para isso, existe um procedimento especial de votação à distância, semelhante ao voto por correspondência utilizado por cidadãos que estão fora de seus locais de residência.

Antes da missão, os astronautas podem solicitar uma cédula eleitoral por meio de um formulário federal chamado Federal Post Card Application (FPCA), utilizado para requerer o voto à distância.

Quando chega o período eleitoral, o documento é disponibilizado eletronicamente. O astronauta preenche a cédula a bordo da estação espacial e a envia de volta à Terra por meio da estrutura de comunicação da Nasa.

No caso dos três tripulantes, os votos foram encaminhados ao Condado de Harris, no Texas. A região abriga o Centro Espacial Johnson, em Houston, onde fica o centro de controle das missões tripuladas da agência. Muitos astronautas mantêm residência eleitoral no estado justamente por causa da proximidade com as instalações da Nasa.

Caminho da cédula passa por diferentes instalações

O envio do voto depende de uma estrutura tecnológica utilizada pela Nasa para manter contato com as missões espaciais.

Depois de preenchida, a cédula passa pelo sistema de satélites de retransmissão de dados da agência, conhecido como T racking and Data Relay Satellite System. Em seguida, chega a uma antena terrestre localizada no Complexo de White Sands, em Las Cruces, no Novo México.

De lá, o documento é encaminhado ao Centro de Controle de Missão, no Centro Espacial Johnson, em Houston, e posteriormente enviado ao funcionário eleitoral responsável pelo recebimento e contabilização do voto.

A segurança também faz parte do procedimento. Segundo a Nasa, as cédulas são criptografadas e ficam acessíveis somente ao astronauta responsável pelo preenchimento e ao funcionário eleitoral autorizado a recebê-las.

A comunicação é possível graças à Near Space Network, infraestrutura da agência que reúne satélites e estações terrestres para transmitir informações entre missões espaciais e a Terra.

A rede oferece suporte a missões que estejam a até 1,2 milhão de milhas (aproximadamente 1,9 milhão de quilômetros) do planeta. Esse alcance é uma capacidade da infraestrutura, e não a distância percorrida pelos votos enviados pelos astronautas.

Votação no espaço começou em 1997

A possibilidade de votar fora da Terra existe há quase três décadas. Em 1997, o Congresso do Texas aprovou uma legislação que permitiu aos astronautas da Nasa participarem das eleições mesmo quando estivessem em missões espaciais.

O primeiro americano a utilizar o mecanismo foi o astronauta David Wolf, que naquele ano estava a bordo da estação espacial russa Mir. Ele enviou sua cédula eletrônica e entrou para a história como o primeiro cidadão dos Estados Unidos a votar diretamente do espaço.

Desde então, outros astronautas também utilizaram o sistema. Em 2020, por exemplo, Kate Rubins participou da eleição presidencial americana enquanto estava na Estação Espacial Internacional.

Em 2024, Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli também votaram durante uma missão na ISS. As duas utilizaram o mesmo procedimento de envio eletrônico e seguro das cédulas.

A iniciativa permite que os profissionais mantenham seus direitos eleitorais mesmo durante missões que podem durar vários meses, sem a necessidade de retornar à Terra para participar da votação.