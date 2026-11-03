Flickr / Becky McCray Votação nos EUA

Os eleitores dos Estados Unidos voltam às urnas nesta terça-feira (03) para as chamadas midterms , eleições de meio de mandato que renovam parte do Congresso e definem cargos importantes em diferentes estados do país. A votação é considerada um termômetro da popularidade do presidente e pode influenciar os rumos do governo nos próximos dois anos.

Diferentemente da eleição presidencial, realizada a cada quatro anos, as midterms acontecem a cada dois anos, sempre na metade do mandato do chefe do Executivo. Em 2026, a votação ocorre durante o governo de Donald Trump.

O que são as midterms?

O termo midterms significa, em tradução livre, eleições de meio de mandato. Elas recebem esse nome porque acontecem aproximadamente dois anos depois da eleição presidencial, quando os americanos são chamados novamente às urnas para escolher representantes do Legislativo e autoridades estaduais.

A principal característica da disputa é que ela não envolve a escolha de um novo presidente. Em vez disso, os eleitores definem quem ocupará cadeiras no Congresso, órgão responsável por elaborar leis, aprovar o orçamento federal e fiscalizar as ações do governo.

O que está em disputa?

Nas eleições deste ano, todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes estarão em disputa. Os mandatos dos deputados federais americanos duram dois anos, por isso a renovação acontece integralmente a cada eleição de meio de mandato.

No Senado, a renovação será parcial. Dos 100 assentos da Casa, aproximadamente um terço será submetido à votação. Os senadores têm mandatos de seis anos, com eleições organizadas de forma alternada.

Além das vagas no Congresso, os eleitores também escolhem governadores, parlamentares estaduais e autoridades locais em diferentes regiões, dependendo do calendário de cada estado.

Por que a votação é importante para Trump?

As midterms têm impacto direto na capacidade de atuação do presidente. Isso porque o Congresso participa de decisões fundamentais para o funcionamento do governo, incluindo a aprovação de projetos de lei, gastos públicos e indicações para determinados cargos.

Caso o partido do presidente perca a maioria em uma das Casas, a aprovação de propostas pode se tornar mais difícil. A oposição também ganha espaço para convocar investigações, questionar decisões do Executivo e exercer maior fiscalização.

Por isso, o resultado costuma ser interpretado como uma avaliação da gestão presidencial. Historicamente, o partido que ocupa a Casa Branca enfrenta dificuldades nas eleições de meio de mandato e frequentemente perde cadeiras no Congresso.

Quando saem os resultados?

A votação acontece nesta terça-feira (03), mas a divulgação dos resultados depende da apuração em cada estado. Diferenças nas regras eleitorais, no processamento dos votos e na disputa por algumas cadeiras podem fazer com que a definição dos vencedores leve mais tempo.

A expectativa é que os primeiros números sejam conhecidos ainda durante a noite, no horário americano, mas algumas disputas podem permanecer indefinidas por mais tempo.