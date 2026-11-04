Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva

A previsão do tempo para esta quarta-feira (4) indica condições bastante diferentes entre as cinco regiões do Brasil. Enquanto o Sul concentra o maior risco de temporais, com possibilidade de chuva volumosa, granizo e ventos fortes, outras áreas do país continuam enfrentando temperaturas elevadas e períodos de instabilidade.

No Sudeste e no Centro-Oeste, o calor favorece a formação de nuvens carregadas, com pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Já no Norte, a combinação de temperaturas altas e umidade mantém o risco de temporais isolados. No Nordeste, o destaque fica para o calor intenso no interior, onde os termômetros podem se aproximar dos 40°C.

Região Sul

O Sul terá o cenário de maior atenção nesta quarta-feira. A atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e a formação de uma nova frente fria favorecem a ocorrência de tempestades nos três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

As chuvas podem começar ainda durante a madrugada e ganhar força ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Em pontos do oeste catarinense e do Rio Grande do Sul, os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em 24 horas.

Também existe risco de ventos intensos, que podem chegar a 90 km/h em áreas gaúchas e do sul de Santa Catarina. Há, ainda, possibilidade de ocorrência isolada de tornados, especialmente no oeste e no norte do Rio Grande do Sul e em áreas do oeste catarinense e paranaense.

Em Porto Alegre, a previsão indica chuva e trovoadas, com temperaturas entre 19°C e 25°C. O tempo deve permanecer fechado durante boa parte do dia.

Região Sudeste

No Sudeste, a quarta-feira começa com predomínio de sol e poucas nuvens em boa parte dos estados. No entanto, o aumento das temperaturas e a presença de umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade durante a tarde e a noite.

Em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de trovoadas. A chuva tende a ganhar intensidade no sul e no litoral paulista, em áreas fluminenses e no sul capixaba. Em Minas Gerais, as precipitações devem atingir principalmente a Zona da Mata e as regiões Central, Oeste e Leste.

O calor continua presente. Na capital paulista, os termômetros variam entre 17°C e 32°C. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 35°C, enquanto Belo Horizonte deve registrar temperaturas entre 17°C e 31°C.

A situação deve mudar nos próximos dias, com a aproximação de uma frente fria. A partir de quinta-feira (5), novas instabilidades podem aumentar o volume de chuva em diferentes pontos da região.

Região Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá mais uma quarta-feira de calor e sensação de abafamento. O dia começa com tempo relativamente firme na maior parte dos estados, mas o aquecimento favorece a formação de nuvens carregadas durante a tarde e a noite.

Em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso, há previsão de pancadas isoladas, geralmente de fraca a moderada intensidade. Entretanto, a chuva pode ser mais forte no oeste, noroeste e norte mato-grossense, além do leste goiano e do Distrito Federal.

Em Mato Grosso do Sul, as instabilidades devem ganhar força principalmente nas regiões sul e sudoeste, onde podem ocorrer pancadas moderadas a fortes e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h.

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 25°C e 33°C, com períodos de sol entre muitas nuvens. Já Cuiabá pode chegar aos 40°C, com predomínio de calor e pouca chuva na capital. Em Goiânia, a máxima prevista é de 34°C, enquanto Brasília pode registrar até 31°C.

Região Nordeste

O Nordeste terá predomínio de sol e temperaturas elevadas nesta quarta-feira. O tempo mais seco deve predominar principalmente no interior, onde a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30% durante os períodos mais quentes do dia.

No centro-sul do Maranhão e no oeste do Piauí, o aquecimento pode favorecer pancadas isoladas. Já no litoral leste, entre a Paraíba e Sergipe, há possibilidade de chuva fraca e passageira, especialmente durante a madrugada e a manhã.

No Sertão e em grande parte do Agreste, a tendência é de tempo firme, com bastante sol e calor. As rajadas de vento no litoral podem variar entre 40 e 50 km/h.

Entre as capitais, Teresina merece atenção por causa das altas temperaturas, com máxima prevista de 40°C. Em Salvador, os termômetros podem chegar aos 34°C.

Região Norte

Na Região Norte, o calor e a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde. A previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em áreas do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará, além do norte do Tocantins.

As precipitações devem ocorrer de maneira irregular, com maior concentração em áreas do interior da Amazônia. Em alguns pontos, as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas.

Já no Amapá e nas áreas mais ao norte do Pará, o tempo tende a ficar relativamente mais estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas.

Em Manaus, há previsão de pancadas rápidas de chuva, com temperaturas entre 26°C e 33°C. A capital amazonense também está sob alerta amarelo para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e granizo.