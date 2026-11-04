Reprodução/Google Earth Pedreira Lageado, na Zona Leste de São Paulo









Quem passa pela agitada Estrada Iguatemi, no bairro de Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, mal consegue imaginar que a apenas 20 quilômetros do centro dessa metrópole existe um abismo urbano gigante. Trata-se da Pedreira Lageado, uma imensa cratera com mais de 150 metros de profundidade, o equivalente a um edifício de 45 andares, encravada no meio de casas e comércios.

O espaço conhecido pelos moradores de “pedreira urbana”, é tão profundo quanto um prédio de cerca de 45 andares e ajudou a construir a história da capital paulista através dos materiais extraídos de lá. Com a matéria-prima retirada da cratera e fornecida à construção civil, a pedreira auxilia na evolução de milhares de imóveis em São Paulo há quase 70 anos.

This giant quarry is more than 150 meters (490 ft) deep—roughly the height of a 45-story building. Surrounded by the dense urban landscape of São Paulo, many people assume it has been abandoned. In fact, Pedreira Lageado is still operating today, making it one of Brazil’s most unusual quarries. — Eternal Facts (@Eternalfacts8) August 5, 2026









Tudo começou em 1957

Inicialmente, quando a pedreira começou a operar, em 1957, o espaço ainda era considerado afastado da zona urbana paulistana, uma vez que a Zona Leste era pouco habitada e não contava com muitos imóveis; mas, com o crescimento da metrópole, a região passou a se desenvolver tanto residencialmente quanto comercialmente. Então, para se adaptar ao espaço, novos moradores desenvolveram suas vidas ao redor da grande cratera, quase “engolindo” o espaço com casas e prédios.

Por mais que morar nos arredores da cratera não represente risco, muitos moradores experienciam constantemente barulhos de explosões, assim como leves tremores de terra. De acordo com a gestão da mineradora responsável, cada uma das detonações é monitorada por especialistas da área, que seguem uma série de normas técnicas e ambientais, sempre pensando na segurança dos moradores locais.

A Pedreira Lageado

A criação da pedreira veio para suprir um momento de desenvolvimento econômico intenso na cidade; com uma grande demanda de matérias-primas para construção aumentando significativamente, o empreendimento se consolidou rapidamente como um importante nome da construção civil de São Paulo.





Por mais que outras pedreiras da Região Metropolitana de São Paulo também enviem materiais à construções, a de Lageado ainda é uma das mais relevantes quando o assunto é o crescimento da capital, ajudando a produzir boa parte do concreto que integra lugares do cotidiano dos paulistanos, sejam eles imóveis, avenidas ou infraestruturas variadas.





Por mais que seja uma mineradora, a Pedreira Lageado afirma ter um compromisso permanente com a sustentabilidade, desenvolvendo ações voltadas à recuperação ambiental das áreas impactadas pela atividade de mineração. Com o objetivo de prevenir, controlar e acompanhar os possíveis efeitos ambientais de suas operações, a empresa realiza um conjunto de atividades de monitoramento e gestão ambiental; todas essas ações são registradas em um documento chamado de Relatório de Desempenho Ambiental (RDA).

Como parte desse processo, a qualidade dos recursos hídricos também é monitorada regularmente. O Córrego Itaquera, que atravessa a área da pedreira e deságua diretamente no Rio Tietê, é acompanhado por meio de coletas semestrais de água realizadas em diferentes pontos do curso d’água. Esse controle permite verificar a preservação de suas características e comprovar que as atividades da empresa não contribuem para o lançamento de resíduos ou para processos de assoreamento.

