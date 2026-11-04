Quem passa pela agitada Estrada Iguatemi, no bairro de Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, mal consegue imaginar que a apenas 20 quilômetros do centro dessa metrópole existe um abismo urbano gigante. Trata-se da Pedreira Lageado, uma imensa cratera com mais de 150 metros de profundidade, o equivalente a um edifício de 45 andares, encravada no meio de casas e comércios.
O espaço conhecido pelos moradores de “pedreira urbana”, é tão profundo quanto um prédio de cerca de 45 andares e ajudou a construir a história da capital paulista através dos materiais extraídos de lá. Com a matéria-prima retirada da cratera e fornecida à construção civil, a pedreira auxilia na evolução de milhares de imóveis em São Paulo há quase 70 anos.
Tudo começou em 1957
Inicialmente, quando a pedreira começou a operar, em 1957, o espaço ainda era considerado afastado da zona urbana paulistana, uma vez que a Zona Leste era pouco habitada e não contava com muitos imóveis; mas, com o crescimento da metrópole, a região passou a se desenvolver tanto residencialmente quanto comercialmente. Então, para se adaptar ao espaço, novos moradores desenvolveram suas vidas ao redor da grande cratera, quase “engolindo” o espaço com casas e prédios.
Por mais que morar nos arredores da cratera não represente risco, muitos moradores experienciam constantemente barulhos de explosões, assim como leves tremores de terra. De acordo com a gestão da mineradora responsável, cada uma das detonações é monitorada por especialistas da área, que seguem uma série de normas técnicas e ambientais, sempre pensando na segurança dos moradores locais.
A Pedreira Lageado
A criação da pedreira veio para suprir um momento de desenvolvimento econômico intenso na cidade; com uma grande demanda de matérias-primas para construção aumentando significativamente, o empreendimento se consolidou rapidamente como um importante nome da construção civil de São Paulo.
Por mais que outras pedreiras da Região Metropolitana de São Paulo também enviem materiais à construções, a de Lageado ainda é uma das mais relevantes quando o assunto é o crescimento da capital, ajudando a produzir boa parte do concreto que integra lugares do cotidiano dos paulistanos, sejam eles imóveis, avenidas ou infraestruturas variadas.
Por mais que seja uma mineradora, a Pedreira Lageado afirma ter um compromisso permanente com a sustentabilidade, desenvolvendo ações voltadas à recuperação ambiental das áreas impactadas pela atividade de mineração. Com o objetivo de prevenir, controlar e acompanhar os possíveis efeitos ambientais de suas operações, a empresa realiza um conjunto de atividades de monitoramento e gestão ambiental; todas essas ações são registradas em um documento chamado de Relatório de Desempenho Ambiental (RDA).
Como parte desse processo, a qualidade dos recursos hídricos também é monitorada regularmente. O Córrego Itaquera, que atravessa a área da pedreira e deságua diretamente no Rio Tietê, é acompanhado por meio de coletas semestrais de água realizadas em diferentes pontos do curso d’água. Esse controle permite verificar a preservação de suas características e comprovar que as atividades da empresa não contribuem para o lançamento de resíduos ou para processos de assoreamento.