Official White House/Joyce N. Boghosian Acompanhe o resultado das eleições americanas

A contagem dos votos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos mostra uma vantagem para o Partido Democratas.

Os americanos foram as urnas para escolher deputados, senadores e 36 governadores.

Até as 1h desta quarta-feira (4), esse era o resultado parcial das eleições de meio de mandato americanas:

Senado



Democratas - 51 cadeiras

Republicanos - 39 cadeiras

Câmara



Democratas - 162 cadeiras

Republicanos - 100 cadeiras

Governadores



Democratas - 22

Republicanos - 11

Neste ano, estão em disputa as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas do Senado.

Os deputados têm mandatos de dois anos, enquanto os senadores permanecem no cargo por seis anos, com renovação de aproximadamente um terço da Casa a cada eleição.

Midterms

Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira (3) nas chamadas Midterms, eleições realizadas na metade do mandato presidencial. A votação define a composição do Congresso americano, formado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, além de cargos estaduais e locais. As urnas foram fechadas às 20h.

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um órgão nacional responsável por centralizar a apuração das eleições, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A contagem dos votos é organizada pelas autoridades de cada estado, que também estabelecem suas próprias regras para o processo.

Após o fechamento das urnas, os votos são encaminhados às autoridades eleitorais locais, responsáveis pela contabilização.

Como funciona a apuração dos votos nos EUA?

Uma das principais diferenças entre os sistemas eleitorais brasileiro e americano está na organização da apuração. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coordena o processo nacionalmente. Nos Estados Unidos, não existe uma autoridade federal com a mesma atribuição.

As regras sobre votação, contagem e certificação dos resultados são definidas pelos próprios estados. Na prática, autoridades eleitorais locais, como funcionários de condados e municípios, são responsáveis por receber, processar e contabilizar os votos.

Após o encerramento da votação, as cédulas e os registros eletrônicos são encaminhados às autoridades eleitorais responsáveis pela contagem.

De acordo com a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos (EAC, na sigla em inglês), os resultados preliminares são divulgados pelas autoridades locais assim que possível, geralmente por meio dos sites oficiais dos condados.

*Reportagem em atualização



