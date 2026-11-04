Montagem/iG 5 destaques desta quarta-feira

+Milionária sorteia R$ 111 milhões, São Paulo x Corinthians, Flamengo x Grêmio, alerta vermelho de tempestade em Santa Catarina e Provão Paulista estão entre os destaques desta quarta-feira (4).

Prêmio da +Milionária chega a R$ 111 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos sorteados no concurso 403 da +Milionária, realizado no última sexta-feira (30). Com isso, o prêmio acumulou e passou de R$ 109,5 milhões para R$ 111 milhões.

O próximo sorteio está previsto para acontecer nesta quarta-feira, às 21h. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Clássico paulista em campo

São Paulo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

O tricolor paulista vem de uma derrota diante do Bahia, por 3 a 2. Lucas Moura e Bobadilla chegaram a balançar as redes, mas não conseguiram evitar o resultado.

Já o Timão chega ao clássico depois de uma vitória sobre o Mirassol, por 2 a 0. O time do técnico Seedorf vinha de um jejum de 82 dias sem ganhar uma partida.

Rubro-negro encara o Imortal

O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, também pelo Campeonato Brasileiro.

Líder com 73 pontos, o rubro-negro busca vencer dentro de casa para abrir vantagem diante do Palmeiras, segundo colocado.

O Imortal, por sua vez, quer vencer para sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe gaúcha se encontra na 17ª posição.

Tempestade ameaça todas as cidades de Santa Catarina

Todas as 295 cidades de Santa Catarina estão em alerta vermelho para tempestades nesta quarta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo.

Provão Paulista

O Provão Paulista começa nesta quarta-feira, às 8h. Os portões abrem às 7h e fecham às 7h45.

Ao todo, são oferecidas 15.819 vagas para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A aplicação continua na quinta-feira (5) para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da terceira série do ensino médio.



