Reprodução/redes sociais Deb Haaland (Democratas)

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos elegeram a primeira governadora indígena da história americana, Deb Haaland (Democratas). A votação está sendo apurada desde a madrugada desta quarta-feira (4).

Deb Haaland venceu como governadora no estado do Novo México após superar o Gregg Hull, do Partido Republicanos.

A mulher tem 65 anos e foi secretária do Interior durante o governo de Joe Biden (Democratas). Ela começou na vida política em 2012, ao atuar como diretora de mobilização do voto indígena no Novo México para a campanha de reeleição de Barack Obama.

Deb Haaland também foi a primeira mulher nativa americana a presidir o Partido Democrata no estado do Novo México entre 2015 e 2017.

A governadora eleita é formada em Artes e possui doutorado em Direito. Ela assume o cargo de governadora do Novo México no dia 1º de janeiro de 2027.

A mulher pertence à tribo Laguna Pueblo, conhecida nativamente como o povo Kawaik.

Nesta terça-feira (3), os americanos foram às urnas para escolher deputados, senadores e 36 governadores, nas chamadas Midterms.

Neste ano, estão em disputa as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas do Senado.

Os deputados têm mandatos de dois anos, enquanto os senadores permanecem no cargo por seis anos, com renovação de aproximadamente um terço da Casa a cada eleição.

Midterms

Os eleitores dos Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira (3) nas chamadas Midterms, eleições realizadas na metade do mandato presidencial. A votação define a composição do Congresso americano, formado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, além de cargos estaduais e locais. As urnas foram fechadas às 20h.

Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem um órgão nacional responsável por centralizar a apuração das eleições, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A contagem dos votos é organizada pelas autoridades de cada estado, que também estabelecem suas próprias regras para o processo.

Após o fechamento das urnas, os votos são encaminhados às autoridades eleitorais locais, responsáveis pela contabilização.

Como funciona a apuração dos votos nos EUA?

Uma das principais diferenças entre os sistemas eleitorais brasileiro e americano está na organização da apuração. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) coordena o processo nacionalmente. Nos Estados Unidos, não existe uma autoridade federal com a mesma atribuição.

As regras sobre votação, contagem e certificação dos resultados são definidas pelos próprios estados. Na prática, autoridades eleitorais locais, como funcionários de condados e municípios, são responsáveis por receber, processar e contabilizar os votos.

Após o encerramento da votação, as cédulas e os registros eletrônicos são encaminhados às autoridades eleitorais responsáveis pela contagem.

De acordo com a Comissão de Assistência Eleitoral dos Estados Unidos (EAC, na sigla em inglês), os resultados preliminares são divulgados pelas autoridades locais assim que possível, geralmente por meio dos sites oficiais dos condados.



