Phil Roeder Votação nos EUA

Os resultados das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecidas como midterms, começam a ser divulgados nesta terça-feira (03), conforme as seções eleitorais encerram a votação em cada estado. Diferentemente de uma eleição com horário único de apuração, a divulgação acontece de forma gradual, seguindo os diferentes fusos horários do país.

Por isso, os primeiros números devem aparecer ainda durante a noite de terça-feira, pelo horário local dos Estados Unidos. No Brasil, parte dos resultados poderá ser acompanhada ao longo da madrugada de quarta-feira (04).

Não existe um horário único para a divulgação do resultado final. A velocidade da apuração depende de fatores como o volume de votos, as regras estaduais e a quantidade de cédulas enviadas pelo correio.

Que horas começam a sair os primeiros resultados?

Os primeiros números devem começar a ser divulgados por volta das 20h (horário de Brasília), quando algumas seções eleitorais de estados como Indiana e Kentucky encerram a votação.

A partir daí, a apuração avança conforme os demais locais de votação fecham as portas. Nos estados da Costa Leste, os resultados começam a aparecer primeiro. Já os números da Costa Oeste são divulgados mais tarde, por causa da diferença de fuso horário.

Durante a noite, os dados são atualizados em diferentes rodadas, à medida que os votos são contabilizados pelas autoridades eleitorais.

Quando será possível saber quem venceu?

Em disputas com uma diferença expressiva entre os candidatos, a definição pode acontecer ainda na noite de terça-feira. Em outras, especialmente nas mais acirradas, será necessário esperar mais tempo.

Isso acontece porque cada estado tem suas próprias regras para contabilizar os votos. Cédulas enviadas pelo correio, votos provisórios e possíveis recontagens também podem prolongar o processo.

Segundo especialistas, não é possível concluir toda a contagem durante a noite da eleição. Mesmo quando os veículos de comunicação conseguem projetar um vencedor, os votos continuam sendo contabilizados e os resultados ainda precisam passar por procedimentos oficiais de confirmação.

Controle do Congresso pode demorar dias

Uma das principais expectativas desta eleição é saber qual partido terá maioria na Câmara dos Representantes e no Senado.

Embora algumas disputas possam ser definidas rapidamente, o resultado geral sobre o controle do Congresso pode demorar dias para ficar claro. Em eleições anteriores, a definição da maioria na Câmara chegou a levar cerca de uma semana após o dia da votação.

Portanto, mesmo que os primeiros números sejam conhecidos ainda nesta terça-feira, não significa que todas as disputas estarão encerradas até o fim da noite.

A certificação oficial dos resultados também não acontece imediatamente: o procedimento é realizado pelas autoridades eleitorais de cada estado e pode levar semanas.

Resumidamente, os primeiros números devem aparecer a partir das 20h desta terça-feira (03), pelo horário de Brasília. As principais disputas podem ser definidas durante a madrugada, mas a composição do Congresso americano pode levar alguns dias para ser conhecida.