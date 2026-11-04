Foto: Reprodução No Texas, o democrata James Talarico foi eleito para o Senado dos EUA

Os democratas assumiram o controle do Senado e estão a caminho de conquistar também o controle da Câmara dos Representantes, impondo uma derrota contundente aos republicanos e ao presidente Donald Trump nas eleições legislativas de meio de mandato, segundo as projeções da agência de notícias AP e das emissoras de televisão dos EUA.

Democratas assumem controle do Senado

Os democratas assumiram o controle do Senado e estão a caminho de conquistar também o controle da Câmara dos Representantes, impondo uma derrota contundente aos republicanos e ao presidente Donald Trump nas eleições legislativas de meio de mandato, segundo as projeções da agência de notícias AP e das emissoras de televisão dos EUA.

Os democratas ganharam cadeiras no Senado em pelo menos seis estados, incluindo redutos tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas e Carolina do Sul.

O resultado parece indicar uma forte rejeição ao governo de Trump, que havia incentivado os eleitores a votarem como se ele próprio estivesse na cédula de votação, e prepara o cenário para os dois últimos anos de seu mandato na Casa Branca, que deverão ser marcados por forte confronto político.

As vitórias democratas avançaram profundamente em territórios favoráveis a Trump, com estados historicamente republicanos como Texas, Kansas e Carolina do Sul elegendo senadores democratas pela primeira vez em décadas. Além disso, os democratas também conquistaram cadeiras na Carolina do Norte e em Ohio.

No Texas, o democrata James Talarico foi eleito para o Senado dos EUA, superando o republicano Ken Paxton.

Os democratas Keisha Lance Bottoms, na Geórgia; Amy Acton, em Ohio; Rod Sand, em Iowa; e Gina Hinojosa, no Texas, venceram as disputas para governador, tirando esses cargos das mãos do Partido Republicano.

as (AP, AFP)