Reprodução: Instagram flaviobolsonaro Flávio Bolsonaro (PL) faz live dos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições do último domingo (25), fez uma live dos Estados Unidos, para onde viajou dois dias depois de divulgados os resultados das urnas.



Flávio afirmou ter decidido deixar o Brasil depois de ser alertado pelo pai sobre possíveis objetivos da Justiça brasileira, segundo ele. E falou em ser candidato antes de 2030, sem, no entanto, explicar como isso seria possível.

A transmissão (veja abaixo) foi feita depois dele divulgar uma carta em que se declarou, inicialmente, “verdadeiro presidente eleito do Brasil”, depois alterada para “líder do Brasil” em uma nova versão. Waldemar Costa Neto, presidente do partido do político, criticou o documento.

O documento usou um brasão antigo do Brasil e tinha sinais de uso de Inteligência Artificial.









A live durou quase 17 minutos e foi feita aparentemente durante a noite. A transmissão foi publicada pouco depois de 21h desta sexta-feira (30), no horário de Brasília.

A esposa, Fernanda, acompanhou a transmissão mas não quis aparecer pelo fato de todo mundo ainda estár ''baqueado'', disse ele.

''Muita coisa tem sido dita por ai, e eu precisava desse minutinhos, apesar de poucos, com cada um de vocês''.

Decisão de deixar o Brasil

O senador aparece sozinho na live, com uma camisa polo e barba feita.

Logo no início ele argumenta que a transmissão seria para as pessoas ouvirem a voz dele novamente e explicar o motivo de ter ido para os Estados Unidos, mas sem se ''aprofundar muito''.

Ele agradeceu pela ''esforço e dedicação'' dos eleitores e disse acreditar ter ''liberdade'' para se expressar estando fora do Brasil.

Segundo o senador, ao final do encontro de 30 minutos (tempo permitido pela Justiça para o encontro) como advogado que teve pessoalmente com o pai, um dia após a eleição, ele foi comunicado sobre a presença da Polícia Federal na porta da casa de Jair Bolsonaro.

"Pai, começou a perseguição, até um pouco antes do que eu imaginava'', ele diz ter falado a Jair Bolsonaro.









Jair Bolsonaro perguntou para Flávio sobre os objetivos da PF

Durante a live, Flávio reafirmou não concordar com o resultado da eleição pois teriam sido feitos vários gols ''de mão'' pelo adversário, dando a entender ter havido irregularidades nas urnas para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, negou problemas na apuração com a prorrogação do horário, solicitado pelas duas chapas concorrentes.

O senador afirma que o encontro com o pai pode ter sido o ultimo pois não sabe quando os dois poderão se ver novamente.

Ele disse ter sido comunicado pelos policiais federais sobre a ordem de Alexandre de Moraes para entregar o passaporte e a proibição de sair do país.

A intimação, segundo ele, foi feita na entrada da residência do ex-presidente, momento em que Jair Bolsonaro, com ''olhos marejados'', o teria chamado para uma conversa reservada.

''Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse 'já sabe aonde eles querem chegar com isso, não é''', afirmou o senador.

O senador afirma ter respondido que "Deus está no comando'' e que sabia o que teria de fazer. E que ao chegar em casa e falar com a esposa, Fernanda, confirmou a decisão de deixar o país.

O político não explicou os detalhes da viagem feita do Brasil para a Argentina, depois Equador e Estados Unidos, em um jato particular.

''Voz ativa'' e ''liderança''

A todo instante durante a live, o senador com mandato até o fim do ano levantou suspeitas sobre a lisura da votação no segundo turno, do qual saiu com quase 60 milhões de votos.

E repetiu o que falou no primeiro pronunciamento depois do anúncio da reeleição do atual presidente, alegando que os números finais das urnas não são ''matematicamente'' possíveis.

''Eu não saí do Brasil, eu saí pelo Brasil. Eu sei que daqui eu vou continuar tendo uma voz ativa, vou poder continuar exercendo a minha liderança que eu devo ao presidente Bolsonaro. Eu perdi para o sistema, eu não perdi para o meu adversário, todo mundo sabe disso''.

Aposta no Senado

Ao dizer ter entendido o ''cenário'' político que seria contra ele depois do segundo turno, Flávio Bolsonaro pediu aos eleitores para se manterem ''firmes'' e ressaltou a importância do Senado na nova legislatura.

''A nossa trincheira neste momento será o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal. E a pessoa que eu vou indicar é o Rogério Marinho para a presidência do Senado Federal. Vamos cobrar dos senadores em que vocês votaram para que votem em Rogério Marinho para presidência do Senado''.

Para o senador, só assim vai ser possível ter uma ''resistência para impedir ou retardar o grande caos que o atual presidente da República vai instaurar no nosso país''.

Segundo Flávio, para cumprir o prometido na campanha, Lula teria que tomar medidas ''radicais'' na economia, mas o petista não acredita nesse caminho, afirmou o senador. Mas, continua, se Lula tomar tais medidas, o país vai ''quebrar'', afirmou, e o petista seria derrubado do cargo.