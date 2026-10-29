Reprodução Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com passaporte cancelado

O senador Flávio Bolsonaro (PL) entrou nos Estados Unidos na quarta-feira (28) utilizando um passaporte diplomático que constava como cancelado pelas autoridades brasileiras, segundo dados do sistema da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês).

O parlamentar desembarcou no aeroporto executivo Opa-locka, na região de Miami, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas. A entrada no território norte-americano ocorreu após uma viagem que incluiu a passagem pela Argentina e uma escala para abastecer no Equador.

A chegada aconteceu depois de Flávio deixar o Brasil apesar de uma ordem judicial que determinava a retenção de passaportes e a proibição de sair do país. A medida foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio a investigações envolvendo o advogado Willer Tomaz e suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a casas de apostas, além do financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O cancelamento ocorreu após o fim do prazo estabelecido pela Justiça para a entrega dos passaportes, por volta de 12h de quarta-feira. Flávio não apresentou os documentos dentro do período de 24h determinado, descumprindo a ordem judicial, e a Polícia Federal cancelou os passaportes.

A informação sobre o uso do documento cancelado levanta dúvidas sobre os procedimentos migratórios adotados durante a viagem. O registro de entrada nos Estados Unidos não esclarece quais verificações foram feitas pelas autoridades americanas nem como o passaporte foi aceito.

Como Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos

A viagem de Flávio Bolsonaro e de seus familiares começou por via terrestre, na noite de terça-feira (27).

O grupo atravessou a fronteira entre o Brasil e a Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, com destino a Puerto Iguazú. O órgão migratório argentino informou que a documentação apresentada não indicava restrições vigentes no sistema local no momento da passagem.

Depois de chegar à Argentina, Flávio e a família embarcaram em um jatinho particular por volta das 22h. A aeronave fez uma escala técnica em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para a Flórida.

A rota utilizada contornou o espaço aéreo brasileiro. O destino final foi o aeroporto executivo Opa-locka, na região metropolitana de Miami.

O que aconteceu na chegada a Miami

Flávio desembarcou acompanhado da esposa e das duas filhas. Os passageiros teriam contado com escolta policial local e deixado o aeroporto em um veículo particular.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump haviam sinalizado autorização de entrada e concessão de vistos para os integrantes da família.





Entretanto, a eventual autorização de visto não esclarece a questão do passaporte diplomático informado como cancelado. Para determinar como ocorreu a entrada, seria necessário conhecer os registros migratórios e eventuais esclarecimentos das autoridades brasileiras e norte-americanas.