Ricardo Stuckert/Lula Oficial Ato pela reeleição de Lula leva milhares à Avenida Paulista

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25), ao vencer Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com 51,79% (64.256.232) dos votos válidos, contra 48,21% (59.826.041) do adversário, Lula conquistou um novo mandato e seguirá no Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro de 2027.

A vitória representa o quarto mandato presidencial do petista, considerando os dois governos entre 2003 e 2010 e o atual, iniciado em 2023. O resultado também impede a chegada de Flávio Bolsonaro à Presidência e mantém o PT à frente do governo federal por mais quatro anos.

Como foi o resultado do segundo turno

No primeiro turno, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%. A diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos levou a eleição para a segunda etapa, em uma disputa marcada pela polarização entre o petismo e o bolsonarismo.

No segundo turno, Lula buscou ampliar a vantagem entre eleitores que votaram em candidatos derrotados na primeira etapa e consolidar o apoio recebido em regiões nas quais o PT tem presença histórica.

Resultado final:

Lula (PT): 51,79% ou 64.256.232 votos

Flávio Bolsonaro (PL): 48,21% ou 59.826.041 votos

Brancos: 1,12% ou 1.430.496 votos

Nulos: 2,12% ou 2.723.305 votos

Abstenção: 19,22% ou 30.509.005 eleitores

Campanha teve mobilização digital, debate e apoio de artistas

Lula apostou na mobilização nas redes sociais, em atos de rua e na defesa de programas sociais e de políticas de seu governo. No WhatsApp, aliados do presidente impulsionaram o canal “Exército do Lula”, coordenado pelo deputado André Janones (Rede-MG). A iniciativa ganhou uma resposta de apoiadores de Flávio com a “Tropa do Flávio”.

A disputa digital incluiu acusações de disseminação de informações falsas e reclamações sobre o alcance de publicações. O TSE cobrou da Meta tratamento isonômico para os conteúdos políticos das duas campanhas.

O debate da Band, em 18 de outubro, intensificou as acusações entre os candidatos e levou o tema dos sigilos bancário e telefônico ao centro da reta final. Lula desafiou Flávio a abrir seus dados, e as campanhas formalizaram depois um acordo no TSE para a abertura simultânea de informações dos presidenciáveis, familiares e empresas associadas.

O confronto também envolveu o financiamento buscado com Daniel Vorcaro para o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro, e investigações que atingem pessoas próximas ao presidente, entre elas seu filho Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. Os dois lados usaram essas questões para questionar o adversário, mas acusações e investigações não significam condenação.

Na tentativa de preservar sua vantagem no Nordeste, Lula reforçou a defesa de programas sociais e das ações de seu governo. A região havia dado ao petista uma vantagem expressiva no primeiro turno, com vitória nos nove estados. Flávio buscou reduzir essa diferença com agendas e declarações direcionadas ao eleitorado nordestino.

Lula também contou com apoio público de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, enquanto Flávio recebeu manifestações de nomes como Neymar, Amado Batista, Zezé Di Camargo e Leonardo. Os apoios foram acompanhados por atos em diferentes cidades, incluindo mobilizações na Avenida Paulista, que se tornou um dos principais palcos da disputa nas ruas.

Ricardo Stuckert/Lula Oficial Candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo





Quem é Lula

Luiz Inácio Lula da Silva tem 80 anos e nasceu em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo. Trabalhou como torneiro mecânico e ganhou projeção nacional como dirigente sindical durante as greves do ABC paulista, no fim dos anos 1970.

Em 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). Foi eleito deputado federal constituinte em 1986 e disputou a Presidência pela primeira vez em 1989, quando perdeu para Fernando Collor de Mello no segundo turno. Também concorreu em 1994 e 1998, derrotas ainda no primeiro turno.

Lula foi eleito presidente em 2002 e reeleito em 2006. Após deixar o cargo em 2010, voltou ao centro da política nacional em meio às investigações da Operação Lava Jato. As condenações que o impediam de disputar eleições foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Em 2022, derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno e voltou à Presidência em janeiro de 2023.

Com a vitória em 2026, Lula inicia seu quarto mandato presidencial, novamente diante do desafio de articular uma base no Congresso, conduzir a economia e responder às expectativas de eleitores que apoiaram a continuidade de seu governo.

Quando começa o novo mandato

Lula deverá tomar posse em 1º de janeiro de 2027. A nova administração terá de definir prioridades para os próximos quatro anos e negociar com o Congresso a aprovação de propostas econômicas e sociais.

A composição da equipe ministerial e a relação com governadores e lideranças partidárias estarão entre os pontos centrais da transição para o novo mandato.