Pedro H. Lopes / iG Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se declarou o “verdadeiro presidente eleito do Brasil” em uma carta divulgada nesta quarta-feira (28), após chegar aos Estados Unidos com a família.

Sem provas, o parlamentar contesta o resultado da eleição presidencial, acusa autoridades brasileiras de perseguição política e afirma que vai liderar a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir do território norte-americano.

Na carta, Flávio sustenta que houve fraude eleitoral no segundo turno, realizado no domingo (25), e pede a cassação da chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). O senador, porém, não apresenta provas que sustentem as acusações no documento.



Veja:

🇧🇷 Após fugir para os EUA, Flávio Bolsonaro declara em carta ser “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Candidato derrotado alega “fraude eleitoral”, cita precedente histórico do STF que extendeu o horário de votação e diz que vai “liderar a oposição” de fora do país. “Não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil”, afirmou Flávio, que agradeceu publicamente os presidentes Javier Milei e Donald Trump por auxiliarem no processo de fuga. Ele comparou seu episódio ao de Rui Barbosa, que precisou se exilar por motivos de perseguição política durante o governo do marechal Floriano Peixoto, e María Corina Machado, líder da oposição à ditadura de Nicolás Maduro. — Eixo Político (@eixopolitico) October 28, 2026

O parlamentar também agradece ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo acolhimento. Ele afirma que levou a família para os Estados Unidos por considerar que não teria segurança jurídica no Brasil.

Flávio acusa Lula de fraude eleitoral

Na carta, o senador questiona a diferença entre os votos recebidos por Lula no primeiro e no segundo turno. Ele afirma que o presidente teria acrescentado mais de 10 milhões de votos entre as duas etapas da eleição e classifica o resultado como uma fraude, quando, na realidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já abriu os dados e comprovou a legalidade do pleito.

Reprodução Flavio e Lula

Flávio também critica a extensão do horário de votação em algumas localidades e diz que a medida submeteu eleitores a regras diferentes. O senador argumenta que a decisão justifica a contestação do resultado eleitoral. Mais uma vez, o TSE também já desmentiu o senador, provando que apenas 35 mil votos se deram após às 19h, e a diferente de votos de Lula foi de 4 milhões.

Senador acusa STF de perseguição política

Flávio afirma que a decisão judicial relacionada à entrega de seus passaportes foi uma forma de perseguição política. Segundo ele, a medida faria parte de uma estratégia para impedir sua atuação como liderança da oposição.

O senador também questiona a competência das autoridades envolvidas e acusa integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) de agir de forma ilegal. No documento, ele afirma que não pretendia deixar o Brasil, mas decidiu viajar com a família por temer novas medidas judiciais.

Wallace Martins/STF STF

Flávio diz ainda que não existe mandado de prisão contra ele e nega ter cometido crimes. A carta, contudo, não apresenta elementos que comprovem as acusações feitas contra integrantes do Judiciário.

Flávio agradece a Trump e diz que liderará oposição dos EUA

O senador agradeceu a Trump e ao governo norte-americano por receberem sua família. Também elogiou Milei e afirmou que os Estados Unidos oferecem a segurança jurídica que, segundo ele, deixou de existir no Brasil.

Foto: Reprodução Flávio Bolsonaro e Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca

Ao justificar a decisão de permanecer no exterior, Flávio citou figuras históricas que atuaram politicamente fora de seus países, como Rui Barbosa, Charles de Gaulle e José Martí.

No encerramento, o parlamentar afirma que não considera a derrota eleitoral o fim de sua atuação política e diz que pretende comandar a oposição a partir dos Estados Unidos.

Por isso, liderarei a oposição daqui Flávio Bolsonaro, em carta



