Reprodução O empresário Sergio Daniel Mastropietro atua na comercialização de voos privados e é investigado na Argentina

A empresa dona do jato Gulfstream , que levou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de Puerto Iguazú, cidade argentina fronteiriça com o Paraná, até o Equador e, depois, aos Estados Unidos, é ligada a Sergio Daniel Mastropietro, empresário investigado por participar de esquema de lavagem de dinheiro público desviado na Argentina.

Conforme informações do O Globo, o esquema desviou mais de R$ 27 milhões (7,8 bilhões de pesos argentinos) da Agência Nacional de Deficiência da Argentina (Andis), ainda durante o governo de Javier Milei, aliado político do clã Bolsonaro.

Milei não reconheceu a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. O esquema abalou o governo argentino por também envolver a irmã e secretária-geral da Presidência, Karina Milei . Ela é acusada de cobrar propinas de insútrias farmacêuticas na compra de medicamentos à Andis.

Mastropietro é empresário da empresa Baires Fly e também teria conexões com Marício Macri, presidente de direita que governou o país entre 2015 a 2019. Ele responde a inquéritos sobre corrupção, lavagem de dinheiro e associação com um traficante chamado Fred Machado.





Escândalo Andis

Ainda conforme as informações, a imprensa argentina repercutiu que Sergio Mastropietro atuou para dar aparência de legalidade nos recursos desviados por meio de contratos de suas empresas de aviação.

Autoridades localizaram repasses de R$ 330 mil (95 milhões de pesos argentinos) à Baires Fly. O caso veio à tona em novembro de 2025.

Mastropietro também foi presidente da Avian Líneas Aéreas, organização que surgiu da venda de outra empresa, antes pertencente à família de Maurício Macri, ex-presidente argentino.

Polícia Federal monitorou a aeronave

Com prefixo LV-JQW, o jato Gulfstream G400 teria ficado o dia inteiro parado na pista do aeroporto de Puerto Iguazú, enquanto estava sob monitoramento da Polícia Federal, já ciente da rota de Flávio Bolsonaro pela fronteira em Foz do Iguaçu, Paraná.

A Direção Nacional de Migrações da Argentina confirmou, na madrugada desta quarta-feira (28), que o senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa e as duas filhas entraram no país na noite anterior e embarcaram em um avião particular com destino a Guayaquil, no Equador. A informação foi divulgada pelo órgão em sua conta oficial na rede social X.

Flávio foi intimado pela PF na última segunda-feira (26), no dia seguinte às eleições, a entregar seus passaportes até a manhã de terça (27), em ordem judicial expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A ordem não foi cumprida. Moraes justificou a decisão com base no risco concreto de fuga após pedido da PF apresentado à noite de domingo (25), apenas minutos depois da reeleição confirmada de Luiz Inácio Lula da Silva.