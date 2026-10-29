Valter Campanato/Agência Brasil Valdemar manda afastar assassino de Chico Mendes de diretório do PL

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, repudiou publicamente a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que fugiu para os Estados Unidos. No documento, o parlamentar questionou o resultado das eleições e se proclamou "presidente eleito". Minutos após a publicação, o candidato derrotado recuou e substituiu a autoproclamação pelo título de "líder brasileiro".

Valdemar falou sobre o assunto nesta quinta-feira (29), na sua chegada à Brasília. O dirigente teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro para analisar aA visita foi autorizada pela Justiça, pois o ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar por decisão do(STF).

O líder do partido explicou quedo filho aos Estados Unidos. Flávio deixou o Brasil acompanhado da esposa e das duas filhas pela Argentina e chegou em solo americano com uma permissão por razões humanitárias, válida por um ano, após ter opela(PF) por descumprir o prazo de entrega determinado pelo STF.

Ao ser questionado sobre o manifesto, Valdemar afirmou que "ninguém aprovou" a atitude e ressaltou que o objetivo do PL é "tocar o país para frente", reforçando o reconhecimento da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já feito pela própria legenda e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A publicação gerou forte desgaste entre aliados, provocando críticas do governador paulista Tarcísio de Freitas e o repúdio de partidos como União Brasil, PSD, PSDB e MDB. Além disso, a primeira versão da carta trazia o brasão antigo do país com a grafia "Estados Unidos do Brazil".

Diante das críticas e após assessores do Departamento de Estado dos EUA solicitarem a alteração para evitar a interpretação de que o governo americano apoiava a declaração, o senador corrigiu a postagem, substituindo o termo "presidente eleito" por "líder do Brasil".

Enquanto Valdemar e Tarcísio de Freitas criticaram a postura do senador, aliados como Eduardo Bolsonaro e os deputados Carlos Jordy e Gustavo Gayer compartilharam e defenderam a carta. Por outro lado, o senador Rogério Marinho, também do PL, e o advogado Frederick Wassef disseram ter sido pegos de surpresa, reforçando a ausência de provas de fraude.

