Reprodução/Instagram PF investiga ajuda de Eduardo Bolsonaro em fuga de Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL) utilizou um jato particular providenciado por Jason Miller, assessor ligado à área de comunicação do governo de Donald Trump, para viajar aos Estados Unidos após fugir do Brasil. A informação foi publicada pelo jornal americano The New York Times (NYT) nesta quinta-feira (29).

De acordo com a reportagem, a articulação da viagem contou com a participação de Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, que manteve contato com Miller. O plano teria sido colocado em prática na segunda-feira (26), depois que Flávio recebeu orientação para entregar seus passaportes, segundo uma fonte ouvida pelo jornal e familiarizada com a logística da viagem.

A aeronave particular transportou Flávio na noite de terça-feira (27), partindo da Argentina em direção ao Equador, onde realizou uma parada para reabastecimento. Em seguida, o avião seguiu para Miami, nos Estados Unidos, onde o senador desembarcou acompanhado da família.

Procurada pela CNN Brasil, a Casa Branca direcionou os questionamentos sobre o caso a Jason Miller. A emissora também procurou o Departamento de Estado americano e o assessor de Trump, mas aguardava retorno até a última atualização da reportagem.

Governo Trump concedeu autorização para permanência de um ano

Flávio Bolsonaro e seus familiares receberam do governo americano uma autorização condicional para permanecer nos Estados Unidos por até um ano. Com isso, poderão ficar no país até outubro de 2027.

A modalidade de autorização é concedida em circunstâncias específicas, entre elas situações de urgência humanitária.

Segundo o New York Times, o senador também pretende solicitar um green card em algum momento. O documento permite que estrangeiros morem e trabalhem legalmente nos Estados Unidos por tempo indeterminado, desde que atendam aos requisitos da legislação migratória.

A expectativa, de acordo com a fonte ouvida pelo jornal, é que o governo Trump acelere a análise do pedido, seguindo um procedimento semelhante ao adotado no caso de Eduardo Bolsonaro.

O deputado federal conseguiu seu green card em julho de 2026, depois de esperar mais de um ano pelo andamento da solicitação apresentada à administração americana.

Trump confirma autorização, mas evita comentar carta de Flávio

Na quarta-feira (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o governo americano concedeu autorização para a entrada de Flávio Bolsonaro no país.

Questionado por jornalistas sobre uma carta com teor golpista na qual o senador se autodeclarou "presidente eleito" do Brasil, Trump evitou comentar diretamente o episódio.

"Não vou me envolver", afirmou o presidente americano. Em outro momento, acrescentou que a eleição brasileira foi "muito estranha".

Trump tem feito declarações questionando a lisura do processo eleitoral brasileiro, mas sem apresentar provas de fraude. Autoridades brasileiras e de outros países, além de especialistas de organismos independentes, atestaram a legitimidade da votação.





Lula venceu Flávio Bolsonaro no segundo turno

Flávio Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25).

O petista foi reeleito com aproximadamente 4,4 milhões de votos de vantagem sobre o adversário. Lula recebeu 64,2 milhões de votos, enquanto Flávio somou 59,8 milhões.

A derrota eleitoral antecedeu a viagem do senador para os Estados Unidos, cuja organização, segundo o New York Times, contou com a participação de um integrante da equipe de comunicação do governo Trump.